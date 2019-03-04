افتتاح قرية بست باديز قطر

الدوحة الراية :

افتتحت أمس فعاليات قرية بست باديز قطر بمول قطر والتي تقيمها المبادرة احتفالاً بشهر بست باديز، وسط إقبال جماهيري مميز. وتشتمل القرية على ركن توعوي وركن لعرض الإنجازات وركن المهارات الفنية كذلك تشتمل القرية على معرض لأعمال المنتسبين بالإضافة إلى مكان خصص للألعاب الترفيهية للأطفال من مختلف الأعمار السنية. وقالت السيدة لآلئ أبوألفين، المدير التنفيذي لمبادرة بست باديز قطر إننا نحتفل في شهر مارس من كل عام بما حققناه من إنجازات وبما تم تشكيله من صداقات ذات تأثير إيجابي في حياة المنتسبين من ذوي الإعاقة وذلك ضمن أهدافها التي تسعى إلى تعزيز دور العمل التطوعي في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ونشر ثقافة ذوي الإعاقة في المجتمع. كما جددت المدير التنفيذي لمبادرة بست باديز قطر الدعوة للجهات المعنية بالدولة للعمل معًا على إزالة العقبات التي تعترض ذوي الإعاقة للاندماج الكامل في المجتمع وأيضا تهيئة كل المقومات لتحقيق مبدأ الدمج الاجتماعي المتكامل لذوى الإعاقة في مجالات (التوظيف والتعليم والحياة الاجتماعية) دون قيود أو حواجز. واعتبرت السيدة لطيفة الكواري مدير مكتب التأهيل والدمج بمبادرة بست باديز قطر هذا الشهر فرصة للتعريف عن دور بست باديز في المجتمع ونشر ثقافة الإعاقة وفتح المجال أمام الراغبين في المشاركة والمساهمة في إنهاء العزلة الاجتماعية لذوي الإعاقة الذهنية والنمائية.

وأضافت: لقد بدأ الاحتفال بشهر بست باديز لأول مرة في سنة 1993 وكان احتفالاً ليوم واحد، واعتمد بعد ذلك ليكون سلسلة من الاحتفالات والفعاليات التوعوية على مدار شهر مارس. وسيتم الاحتفال هذا العام بمناسبة مرور 30 عامًا على تأسيس بست باديز العالمية.