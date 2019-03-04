قطر وإيطاليا تنفذان تمرين «العبور» البحري

كتب - إبراهيم بدوي:

وصلت إلى ميناء الدوحة الفرقاطة /‏CARLO MARGOTTINI/‏ التابعة للقوات البحرية الإيطالية.

وأوضحت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع أن هذه الزيارة تهدف إلى المشاركة في تمرين «العبور» مع القوات البحرية الأميرية القطرية، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.

وعُقد صباح أمس مؤتمر صحفي على متن الفرقاطة حضره سعادة السيد باسكوالي سالزانو السفير الإيطالي في دولة قطر وعدد من قادة وضباط القوات البحرية الإيطالية ومن الجانب القطري حضر العميد (بحري) عمر عبدالرحمن المغيصيب من مديرية العمليات والتدريب والعقيد الركن (بحري) محمد دسمال الكواري من قيادة أسطول القوات البحرية.

حيث تم خلال المؤتمر عرض الصناعات البحرية الإيطالية وإظهار الكفاءة التي توصلت إليها تقنية الأسلحة البحرية الأوروبية في جميع تخصصاتها وتم تناول عدد كبير من المواضيع الخاصة بالأمن البحري.

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وأكّد السفير الإيطالي قوة الشراكة التي تربط بين قوات البحرية القطرية والإيطالية قائلاً إن الفرقاطة «كارلو مارغوتيني» تقوم خلال رحلتها في المنطقة، بأنشطة تعاون مع البحرية القطرية، في حين تساهم في تعزيز صناعتنا الوطنية - وتحديداً الشركات الإيطالية Fincantieri و Leonardo و MBDA و Elettronica - التي صممت وبنيت وجهزت هذه الفرقاطة المتقدمة متعددة الأغراض.

وأشار إلى أن هذه الزيارة الجديدة لمارغوتيني - والتي زارت الدوحة خلال معرض ديمدكس ٢٠١٨، إلى جانب الزيارات السابقة لفرقاطة «الشقيقتين» «كارابينيير» ومارتينينغو» تؤكد الالتزام القوي من البحرية الإيطالية بمواصلة التعاون مع البحرية القطرية وإظهار شراكتنا القوية والديناميكية.

وأوضح السفير سالزانو أن أشكال التعاون بين قطر وإيطاليا في المجال العسكري تشمل جميع القطاعات، وقال: نفخر على وجه الخصوص بتركيز التعاون العسكري على برامج التدريب والتعليم والاتصالات المستمرة وتبادل أفضل الممارسات.

وأضاف: تمثل إيطاليا في قطر أكثر بكثير من كونها شريكاً صناعياً موثوقاً به في توفير الوحدات البحرية: من خلال توفير تدريب متقدم للأفراد القطريين- وبالتحديد قادة المستقبل في البحرية - فنحن نعمل معاً على وضع الأساس لعلاقات ثنائية مستقرة وقوية، ليس فقط للحاضر ولكن الأهم بالنسبة للمستقبل.