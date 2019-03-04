الدوحة - الراية :

أعلمت هيئة «أشغال» عن تنفيذ تحويلة مرورية على جزء من شارع حزم الثميد بمنطقة الفروش حيث يمكن استخدام الطريق البديل الموازي له اعتباراً من غدٍ ولمدة ستة أشهر بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

وعليه يتعين على مستخدمي الطريق القادمين من منطقة الخريطيات استخدام الطريق البديل المكون من مسار واحد في كل اتجاه للوصول إلى الجزء غير المغلق من شارع حزم الثميد وشارع الرفاع (المعروف بشارع الاحتفالات) كما سيمكن لمستخدمي الطريق القادمين من منطقة الثميد استخدام الطريق البديل للوصول إلى منطقة الخريطيات. ويشمل الطريق البديل دوارين لتسهيل الوصول إلى محطة الوقود والمدرستين القائمتين بالمنطقة، كما هو موضح في المخطط المرفق.

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ويهدف التحويل المروري إلى تحديث وتطوير طريق حزم الثميد لخدمة الأراضي السكنية الجديدة بمنطقة الفروش والخريطيات وتسهيل الوصول لشارع الرفاع لسكان المنطقة مستقبلاً، وذلك ضمن أعمال مشروع الطرق والبنية التحتية في الفروش والخريطيات.

وستقوم «أشغال» بتركيب اللوحات الإرشادية اللازمة لتنبيه مستخدمي الطريق والسائقين، مشددة على ضرورة الالتزام بحدود السرعة المسموحة واتباع اللوحات الإرشادية حفاظاً على سلامتهم.