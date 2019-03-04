أمن الخليج يتصدر المباحثات القطرية الروسية اليوم

كتب - إبراهيم بدوي وقنا:

بدأ سعادة السيد سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي أمس، زيارة عمل في قطر ضمن جولة خليجيّة تشمل السعودية والكويت والإمارات، وتستمرّ حتى 7 مارس الجاري.

وتتصدر قضايا أمن الخليج جولة لافروف، حيث أشارت الخارجية الروسية في بيانها إلى أنه سيتمّ إيلاء اهتمام كبير لقضايا الترويج لأجندة موحدة في منطقة الخليج، تركّز على بناء نظام أمن جماعي بين جميع دول منطقة الخليج، والتجاوب بشكل مُشترك مع التحديات والتهديدات القائمة. واللافت التوافق القطري الروسي حول قضايا الأمن الإقليمي، حيث سبق أن دعا حضرة صاحب السّموّ الشّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى، خلال مُؤتمر ميونخ للأمن العام الماضي، إلى اتفاقية أمنية جامعة لدول الشرق الأوسط بهدف إنهاء الاضطرابات في المنطقة. وتبرز أهمية الزيارة الحالية لوزير الخارجية الروسيّ ومُباحثاته بالدوحة اليوم، في توقيتها والقضايا المدرجة على جدول أعمالها، حيث إنه من المقرّر أن يبحث لافروف، تطوّرات الأزمة الخليجية وإنهاء الانقسام الفلسطينيّ كبداية لحلّ القضية الفلسطينية، وأيضاً الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن.

ويتزامن توقيت الزيارة مع اقتراب دخول الأزمة الخليجية عامها الثاني وتهديدها للأمن الإقليمي بتوترات مُفتعلة غير مجدية داخل مجلس التعاون الخليجي. كما تأتي وسط تطوّرات إقليمية مُتسارعة تتعلّق بتشكيل اللجنة الدستورية في سوريا ومحاولات رفع تعليق عضويتها في الجامعة العربية، وأيضاً مساعي حلحلة القضية الفلسطينية وما يسمّى صفقة القرن التي أعلنت الدوحة موقفها الثابت منها بأن قطر غير معنية بأي صفقة ترفض حقّ العودة والقدس عاصمة لفلسطين.

دبلوماسيّة واقعية

وتؤكّد زيارة لافروف إلى الدوحة على مسألة محورية تتعلّق بالتزام البلدين بالحوار المُتحضر والتشاور الدائم، مهما تباينت الرؤى ووجهات النظر. ونجح البلدان عبر دبلوماسية واقعية، قائمة على احترام الاختلاف، في الوصول إلى تفاهمات مهمة حول أغلب القضايا الإقليمية والدولية، وأبرزها الأزمة السورية باتفاقهما على ضرورة حل سياسي للأزمة مع احتفاظ الدوحة بموقفها الثابت والمبدئي من نظام الرئيس بشار الأسد وضرورة مُحاسبته عما ارتكبه من جرائم ترقى لجرائم الحرب ضد شعبه. ويجمع المساعي القطرية الروسية هدف مُشترك، وهو إحلال السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

أهمية الجولة

ووفق وزارة الخارجية الروسية فإن من المتوقّع أن يعقد لافروف خلال جولته لقاءات مع قادة هذه الدول، إضافة إلى نظرائه في وزارات الخارجية فيها.

وتكتسب جولة الوزير الروسيّ في المنطقة أهمية خاصة، حيث إنها تأتي في وقت تموج فيه الخريطة الدولية بقضايا ساخنة وأهداف وتطوّرات ومستجدات متعارضة، الأمر الذي يبرز أهمية التشاور والتنسيق مع الأطراف الفاعلة والمؤثّرة على الساحتين العربية والدولية.

وفي حديث لوكالة الأنباء الكويتية نوّه سعادة وزير الخارجية الروسي بالعلاقات القائمة بين بلاده ودول الخليج العربي، وقال إنّ روسيا تبني هذه العلاقات على أساس المبادئ التي تقضي بضرورة احترام ومراعاة المصالح المتبادلة، مُؤكّداً أن من شأنها تعزيز الصلات القائمة على المنفعة المتبادلة، وأن تلبّي المصالح طويلة المدى وتعزّز السلام والاستقرار في عموم منطقة الشرق الأوسط.

تعزيز التعاون

وحول المُباحثات التي سيجريها خلال هذه الجولة، أكّد الوزير الروسي أنها ستتركز على مُناقشة آفاق تطوير علاقات التعاون الثنائية، خاصة على ضوء الاتفاقيات التي تمّ التوصل إليها بين الجانبين وعلى أعلى المُستويات، مُشدداً على أن العمل المُنتظم والمتكامل يجري مع هذه الدول بصورة مُتواصلة ومطردة.

ولفت الوزير الروسي إلى أنّ اللجان الحكومية المشتركة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والتكنولوجية التي تجمع روسيا مع كل من هذه الدول تشكّل آليات فعّالة لتنسيق الجهود في مجال تعزيز التعاون الاقتصادي.

أرابيا إكسبو

وأضاف إنه سيناقش بالتفصيل سبل زيادة حجم التبادل التجاري وتنفيذ المشاريع الواعدة المُشتركة في مُختلف المجالات، إضافة إلى مُناقشة سبل تنشيط الصلات الإنسانية بما في ذلك التبادل الثقافي والسياحة.

وأشار سعادة الوزير الروسي إلى إقامة معرض «أرابيا إكسبو 2019 الدولي الرابع، وكذلك عقد الدورة ال 12 لمجلس الأعمال الروسي العربي في موسكو في الفترة من 8 إلى 10 أبريل المُقبل، ووصف هذه الفعاليات بأنها «فرصة فريدة من أجل مُناقشة سبل تطوير التعاون العملي بين روسيا ودول المنطقة في المجالات التجارية».

وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه سيتم إيلاء اهتمام كبير لقضايا الترويج لأجندة موحدة في منطقة الخليج، تركز على بناء نظام أمن جماعي بين جميع دول المنطقة، والتجاوب بشكل مُشترك مع التحديات والتهديدات القائمة، وقالت إنّ المفهوم الروسي في هذا الشأن يستند إلى هذه المبادئ، وستتمّ أيضاً مُناقشته خلال مُباحثات الوزير لافروف في العواصم الخليجيّة.

العلاقات القطرية الروسية .. قوية وتاريخية

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تُعتبر العلاقات بين قطر وروسيا علاقات قوية ومتينة وتاريخية، وفضلاً عن التنسيق السياسي بين البلدين في مختلف المحافل الدولية، تتسم علاقات البلدين بالتميّز والتعاون في قطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، وكذلك التنسيق بينهما في منتدى الدول المصدرة للغاز، وذلك على خلفية تنامي التحديات في مجال الإنتاج والاتجار بموارد الطاقة.

وتحرص دولة قطر على دعم وتعزيز هذه العلاقات باستمرار وذلك بتوجيهات من حضرة صاحب السّموّ الشّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدّى، وفخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين نمواً متواصلاً منذ قيام العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1988، فقد ظلت منذ ذلك الوقت في نموّ وازدهار، استناداً إلى مبادئ القانون الدوليّ والاحترام المُتبادل والمصالح المُشتركة، وشملت العديد من المجالات، وخاصة السياسيّة والاقتصاديّة والتجاريّة والثقافيّة والعسكريّة والإنسانيّة وغيرها من المجالات.

تعاون دفاعي

تسارعت خُطى التّعاون بين قطر وروسيا في المجالات الدفاعيّة والعسكريّة في العامين الماضيين. وتجسّد ذلك في زيارة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، إلى روسيا عدّة مرات تلبية لدعوة نظيره الروسي للمُشاركة في المعرض العسكري - الفني السنوي. وفي أكتوبر 2017، وقّعت قطر وروسيا اتفاقية للتعاون العسكري التقني، ومذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع وشركة «روسو بورن إكسبورت» الروسية في المجال نفسه. كما تمّ التوقيع على العقد القانوني بين وزارة الدفاع القطرية والشركة الروسية الذي يحدّد الشروط العامة للتوريدات العسكرية بين الجانبين. وهذا الاتّفاق وصفه مُراقبون عسكريون بأنه إنجازٌ كبيرٌ تحقّقه الدولتان، مُشيرين إلى أنّ ما اتفق عليه يعدّ خُطوة أولى تقرّب بين الطرفَين، وأنها ستكون بداية ستثمر التوقيع على عقودٍ أخرى مُستقبلاً.

تشاور وتنسيق تجاه القضايا الدولية

حقّقت العلاقات القطرية الروسية قفزات نوعية كبيرة بفضل التواصل الدائم والتشاور المُباشر بين حضرة صاحب السّموّ الشّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدّى، وفخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اللذين يتواصلان بشكل دائم في بحث القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

وتبرز الزيارة الأخيرة لحضرة صاحب السّموّ الشّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدّى، إلى موسكو شهر مارس 2018، وتلتها زيارة أخرى بمُناسبة نهائيات كأس العالم، حيث تسلّم صاحب السّموّ استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 رسمياً من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين.

وكان سموّ أمير البلاد المُفدّى، قد زار موسكو في يناير عام 2016، حين التقى الرئيس الروسيّ واتفقا على التعاون بين البلدين في مجال ضمان الاستقرار في أسواق الطاقة، كونهما أكبر مصدري الغاز في العالم. وحقّقت اللقاءات المُباشرة بين زعيمي البلدين نقلات نوعية في العلاقات الثنائية وانعكست على عقد اتفاقيات مُهمة للتعاون في قطاعات حيوية مثل الطاقة والبنية التحتية. وكان بينها الاتفاق على فتح مركز للأبحاث لشركة روس نفط العالمية في واحة العلوم والتكنولوجيا في مؤسّسة قطر مارس ٢٠١٦. وأكّدت هذه اللقاءات حرص دولة قطر على الاستفادة من دور روسيا المحوري والمهمّ للاستقرار في العالم، وتوظيف علاقات قطر بعواصم القرار الدولي لصالح قضاياها الوطنية وقضايا أمّتها العربية والإسلامية، وأيضاً رسم آفاق تعاون وشراكة إستراتيجية تعزّز قوة العلاقات القطرية الروسية.

دعت لحل الأزمة الخليجية بالحوار

روسيا ترفض حصار قطر

تلتزم موسكو بموقف واضح وثابت من الأزمة الخليجية الراهنة، برفض الحصار الجائر المفروض على قطر، وضرورة حلّ الخلافات من خلال الحوار.

وطالب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، برفع العقوبات ووقف الانتهاكات التي تتعرض لها قطر منذ 5 يونيو 2017، وإلغاء أي تضييقات تمّ فرضُها عليها من قبل دول الحصار.

ودعا لافروف في مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة في نيويورك سبتمبر الماضي إلى تعليق أو إيقاف العقوبات المفروضة على قطر، مضيفاً «وجّهنا رسالة واضحة لأطراف الأزمة الخليجية للجلوس حول طاولة المُفاوضات». وشدّد لافروف على ضرورة التخلّي عن الإنذارات، والبحث عن حلول مقبولة لجميع الأطراف، والأخذ بعين الاعتبار مباعث قلقها جميعاً، وإيجاد سُبل إزالتها على أساس المنفعة المُتبادلة.