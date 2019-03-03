تعديلات على سياسة التقويم السلوكي للطلاب

كتب - محروس رسلان:

علمت الراية أن وزارة التعليم والتعليم العالي بصدد إجراء تعديلات جديدة على سياسة التقويم السلوكي للطلاب، بما يواكب تطلعات الميدان التربوي.

وكشف مصدرٌ مطلعٌ، في تصريح لـالراية عن أن فريقاً مختصاً في الوزارة بإدارة شؤون المدارس يعكف على دراسة اللائحة لإجراء التعديلات اللازمة عليها.. مشيراً إلى أن اللائحة ستشهد تبايناً في الإجراءات العقابية بين طلبة المدارس حسب المرحلة الدراسية، ما يعني أن ما سيُطبق على طالب المرحلة الابتدائية سيكون مختلفاً عما سيُطبق على طالب الإعدادية والثانوية، وقد يتم تصعيد الإجراءات التي يتم اتخاذها بحق طلبة المرحلة الثانوية مقارنة بالطلبة الصغار باعتبارهم أكبر عمراً وأوسع إدراكاً.

وأشار إلى أن اللجنة ستنظر في عقوبة الفصل والحالات التي تستدعيها ومدى جدواها، وإمكانية احتساب أيام الفصل كأيام غياب بدون عذر من عدمه.

ونوّه بأن هناك نقاشاً حول إمكانية إدراج عقوبات خاصة بمخالفات الطالبات أو تخصيص لائحة للطالبات أو الرجوع إلى استشارية المدرسة لاتخاذ الإجراء المناسب ضد الطالبات المخالفات واللائي لا توجد إجراءات محددة بخصوص مخالفاتهن باللائحة.

كان تربويون ومديرو مدارس أكدوا، عبر [ أن إجراءات اللائحة لا تكفي وأنها تحتاج إلى تعديل يلبي تطلعات الميدان.. داعين إلى إجراء تعديلات تراعي اختلاف المراحل التعليمية، لأن بعض الإجراءات التي تناسب طالب مرحلة عمرية قد لا تناسب مرحلة عمرية أخرى. ونوهوا بأن أيام الفصل على سبيل المثال للطالب المشاغب لا تحتسب كأيام غياب في حين تحتسب في حال التأخر صباحاً للمرة الخامسة غياباً، لافتين إلى أن بعض الطلبة المشاغبين لا يؤثر فيهم الفصل ويعتبرونه مكافأة.

وتتفاعل وزارة التعليم مع تطلعات الميدان التربوي، حيث سبق أن رحبت بتلقي أي اقتراحات من مديري المدارس الحكومية بشأن مواد سياسة التقويم السلوكي، مبدية استعدادها لإجراء التعديلات اللازمة على السياسة بناء على ما يرد إليها من ملاحظات عبر الميدان. وأبدت الوزارة في بداية العام الدراسي ترحيبها بتلقي الملاحظات من الميدان التربوي على السياسة على أن يتم تقديم المقترح المناسب وذلك لإدراج تلك المقترحات ضمن خطة التعديلات اللاحقة على السياسة.