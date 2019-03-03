قطر وتونس تعززان العلاقات بـ 9 مذكرات وبرامج واتفاقيات

تونس - قنا:

عقدت اللجنة العليا القطرية التونسية المشتركة، اجتماعها في دورتها السابعة برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ودولة السيد يوسف الشاهد رئيس وزراء الجمهورية التونسية الشقيقة، في قصر الضيافة بالعاصمة تونس أمس.

وفي بداية الاجتماع، رحب دولة رئيس الوزراء التونسي، بمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مؤكداً على عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وآفاق تعزيزها.

من جانبه شكر معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، نظيره التونسي على حسن الاستقبال والضيافة، منوهاً بمستوى العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وما تزخر به من فرص للتعاون الثنائي التي تعزز المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

حضر الاجتماع أصحاب السعادة أعضاء الوفد المرافق لمعاليه. ومن الجانب التونسي حضره عدد من أصحاب السعادة الوزراء. وكان معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ودولة السيد يوسف الشاهد،عقدا في وقت سابق أمس لقاء ثنائياً استعرضا خلاله سبل تطوير العلاقات القائمة بجانب أبرز التطورات في المنطقة.

وشهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ودولة السيد يوسف الشاهد رئيس وزراء الجمهورية التونسية الشقيقة، بقصر الضيافة بالعاصمة تونس، أمس، التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.

فقد شهدا التوقيع على البرنامج التنفيذي الأول لاتفاق التعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية في مجال الشباب والرياضة للعامين 2019 - 2020، وبرنامج تنفيذي ثالث للاتفاق الثقافي والفني بين حكومتي البلدين للأعوام 2019 - 2020 - 2021، واتفاقية تعاون في مجال النقل البحري، كما شهدا التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة النقل التونسية ووزارة المواصلات والاتصالات القطرية للتعاون في مجال الموانئ البحرية والتجارية، ومذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بالشهادات للملاحين العاملين في البحر بين الحكومتين، واتفاق بشأن الخدمات الجوية بين إقليمهما وما ورائهما بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية.

كما تم التوقيع أيضاً على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات النهوض بالصناعة والتجديد والابتكار والتطوير التكنولوجي، ومذكرة تفاهم للتوأمة بين بلدية تونس وبلدية الدوحة ومذكرة للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية، بالإضافة إلى محضر الدورة السابعة للجنة العليا القطرية التونسية المشتركة.

حضر التوقيع أصحاب السعادة أعضاء الوفد المرافق. ومن الجانب التونسي حضره عدد من أصحاب السعادة الوزراء. وحضر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مأدبة الغداء التي أقامها دولة السيد يوسف الشاهد رئيس وزراء الجمهورية التونسية الشقيقة، تكريماً لمعاليه والوفد المرافق، أمس في منطقة سيدي بوسعيد بالعاصمة تونس. حضر المأدبة عددٌ من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين التونسيين.