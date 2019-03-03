الشيخة موزا تشارك في ملتقى تمكين الشباب في جنيف غداً

الدوحة - قنا:

تشارك صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس أمناء مؤسسة صلتك، عضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، غدًا «الاثنين» في ملتقى رفيع المستوى تنظمه المؤسسة تحت عنوان «تمكين الشباب، النهوض بالمجتمعات»، بمدينة جنيف.

وستلقي صاحبة السمو كلمة حول التزام صلتك بتمكين الشباب اقتصاديًا، بالإضافة إلى الإعلان عن خطط مستقبلية طموحة لخلق المزيد من فرص العمل والحد من التأثير السلبي للبطالة، بما في ذلك الهجرة غير الشرعية والتطرف.

يأتي هذا الحدث في وقت يشهد ارتفاعاً حاداً بنسبة البطالة، لا سيما في المناطق التي تعاني من صراعات سياسية أو اضطرابات اجتماعية، وستجدد صلتك التزامها بتمكين الشباب والشابات حيث سيتم الإعلان عن هدفها القادم المتعلق باستحداث فرص عمل للحد من مشكلة البطالة وآثارها السلبية.

يشارك في الحدث عدد من الشخصيات البارزة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الأممية المعنية بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية وعدد من الشخصيات الرسمية المؤثرة من مختلف قطاعات المجتمع الدولي بالإضافة إلى المنظمات الشريكة لصلتك.

وفي هذه المناسبة، صرحت الأستاذة صباح الهيدوس، الرئيس التنفيذي لصلتك قائلة: «نسعى في هذا الحدث إلى وضع قضايا تمكين الشباب في أولوية الأجندة الدولية للعمل التنموي، كما نسعى إلى حث المجتمع الدولي على بذل المزيد لمعالجة البطالة والاستثمار في تنمية الشباب حتى يسهموا في تعزيز الاقتصاد والسلم من أجل أمن شعوبنا والعالم ككل، فنحن في صلتك ندعم جهود دولتنا في التزامها بتنفيذ الاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب لإيماننا بأن الشباب هم أساس نهضة الأمم».

وعكفت صلتك منذ تأسيسها في عام 2008 على مكافحة البطالة والفقر والتطرف وتهميش الشباب من خلال تنفيذ برامج وحلول مبتكرة أسهمت في توفير أكثر من مليون وظيفة للشباب في الشرق الأوسط وأفريقيا، ليصبحوا أفرادًا مشاركين منتجين ويسهموا في دفع عجلة التنمية وتعزيز الأمن والاستقرار في مجتمعاتهم.