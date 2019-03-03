الشورى يشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بالأردن

عمان - ‏قنا:

‏ وصل سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى إلى عمان أمس، في زيارة للمملكة الأردنية الهاشمية تستغرق ثلاثة أيام.

وسيترأس سعادة رئيس مجلس الشورى وفد دولة قطر للمشاركة في المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي يعقد تحت شعار «القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين» والاجتماعات المصاحبة له والذي من المقرر أن يبدأ أعماله صباح اليوم. وكان في استقبال سعادة رئيس مجلس الشورى لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي سعادة المهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب الأردني والسيد عبد العزيز بن محمد السادة القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر لدى المملكة الأردنية الهاشمية.