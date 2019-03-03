الامتحانات النهائية بجامعة قطر 5 مايو

كتبت - هناء صالح الترك:

أعلنت جامعة قطر مواعيد جداول الامتحانات النهائيّة، في جميع التخصصات والكليات بالجامعة للفصل الدراسي ربيع 2019، يوم الأحد في 5 مايو القادم وتستمر حتى نهاية يوم 16 منه، على أن يكون آخر يوم دراسة في 2 مايو، حيث تبدأ الامتحانات في شهر رمضان المبارك على فترتين، في الفترة الأولى من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الساعة الخامسة مساءً، أما الامتحانات في الفترة الثانية فتبدأ من الساعة التاسعة، إلى الساعة الحادية عشرة ليلاً.

ووضعت جامعة قطر عدداً من الإرشادات والتوجيهات، التي تتناول الاختبارات من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات، حيث تجرى جميع الامتحانات في نفس قاعة تدريس محاضرات المقرّر، وعلى عضو هيئة التدريس التأكيد على حجز القاعة من قسم الجداول الدراسيّة، وفي حالة الأعداد الكبيرة لمقرّر ما، يجرى الامتحان بنفس أسلوب الاختبارين الأول والثاني أو يقوم مدرس المقرر بطلب تحديد قاعة إضافية مجاورة أو أكثر من قسم الجداول الدراسية ويعلنها للطلبة قبل موعد الامتحان بأسبوعين على أن تجرى امتحانات المقررات العمليّة في المعمل بنفس موعده الأسبوعي وفي أسبوع المحاضرات الأخيرة قبل انعقاد الامتحان النظري.

وأعلن قسم الجداول في قطاع شؤون الطلاب، أنه يقوم بتحديد تاريخ وموعد الامتحان بطريقة تقلل من تعارض الامتحانات، وفي حال وجود تعارض مع أحد المقرّرات الأخرى التي تمّ تحديد الموعد النهائي لها اعتماداً على جدول مواعيد الامتحانات النهائيّة فعلى القسم الالتزام بمساعدة الطلاب، وعلى جميع طلبات التغيير الالتزام بالقوانين واللوائح الجامعيّة وسيتم تقييمها من قِبل قسم الجداول.