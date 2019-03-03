رئيس الوزراء والرئيس التونسي يستعرضان العلاقات والقضايا المشتركة

تونس - قنا:

استقبل فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في قصر قرطاج الرئاسي ظهر أمس.

وفي بداية المقابلة، نقل معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى أخيه فخامة الرئيس التونسي وتمنياته له بدوام الصحة والسعادة، وللشعب التونسي الشقيق بالمزيد من التطور والنماء.

من جانبه حمل فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي، معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، تحياته لسمو الأمير المفدى وتمنياته له بتمام العافية والسرور ولدولة قطر باستمرار التقدم والازدهار.

وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كان معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وصل ظهر أمس، إلى الجمهورية التونسية الشقيقة في زيارة رسمية يترأس خلالها اجتماع اللجنة العليا القطرية التونسية المشتركة في دروتها السابعة، والمشاركة في أعمال الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله والوفد المرافق في المطار الرئاسي بتونس دولة السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين وسعادة السيد سعد بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر لدى الجمهورية التونسية والسادة أعضاء السفارة القطرية.

وقد جرت لمعاليه مراسم استقبال رسمي.