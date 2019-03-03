4791 حالة تـوحـــــد فـي قـطــــــر

كتبت: منال عباس ..

أكدت سعادة الشيخة جواهر بنت فهد بن جاسم آل ثاني رئيس المجلس التأسيسي للجمعية القطرية للتوحد أن دولة قطر تشجع منظمات المجتمع المدني باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من المجتمع وتعمل يداً بيد مع المؤسسات الحكومية، كاشفة في تصريحات خاصة لـ الراية أن عدد المصابين بالتوحد في قطر بلغ 4791 في الشريحة العمرية من 4 إلى 20 سنة فقط، إلا أن هناك أعداداً خارج هذه الإحصائية تتمثل في الشريحة العمرية ما بعد الـ 20 سنة وهذه الفئة التي من المهم جداً توفير الخدمات لها خاصة بعد خروجهم من مظلة خدمات مركز الشفلح بعد بلوغهم الـ 20 سنة أو بعد تخرجهم من مدارس الدمج، وأضافت أن معظم هؤلاء لا يجدون أي خدمات ونسبة ضئيلة جداً ممن تتاح لهم فرصة توظيف، والغالبية العظمى منهم يجلسون في المنازل دون أي نشاط مما يتسبب في تفاقم المشكلة.

جاء ذلك على هامش فعاليات المعرض السنوي الأول للجمعيات والمؤسسات الخاصة الذي يختم فعالياته اليوم بالحي «الثقافي كتارا»حيث نوهت سعادتها بحرص الجمعية القطرية للتوحد على المشاركة والتعريف بالجمعية ونشاطها التطوعي وتسليط الضوء على التوحد وأهمية الرسالة التي تقوم بها الجمعية، لافتة إلى أن الرسالة التي تسعى الجمعية إلى توصيلها من خلال هذا المعرض تكمن في أهمية تعريف الجمهور بأن الجمعية القطرية للتوحد غير ربحية وتطمح في رعاية وخدمة جميع الأشخاص ذوي التوحد الذين يعيشون في دولة قطر أياً كانت جنسياتهم وأعمارهم.

وأوضحت أن اضطرابات التوحد زادت خلال الآونة الأخيرة في العالم كله حتى بلغت النسبة من 1-2% وسط المواليد، وشددت على أن هذه النسب العالية تحتم ضرورة توفير الخدمات المتكاملة للذين يعانون من هذا الاضطراب الذي يلازم الشخص مدى الحياة ويبدأ من الصغر في الطفولة المبكرة منذ 18 شهراً ويمتد طول العمر، موضحة أن هذا الاضطراب يسبب معاناة لمن يعيش التجربة وللأسرة والمحيطين بالشخص الذي يحتاج إلى التفهم والكثير من الخدمات باعتباره شخصاً لا يعاني من «التخلف» لكنه مختلف لأنه يعاني من اضطراب وليس مرضاً، وأكدت أن الاهتمام به مسؤولية مجتمعية وليست مسؤولية أشخاص محددين، وأضافت أن هذا الاضطراب يصيب الجميع بكل مستوياتهم العلمية وانتماءاتهم وأعراقهم ومستوياتهم المادية.

المهندس جاسم الخوري لـ الراية :استقطاب المحترفين لجمعية مهندسي البترول

قال المهندس جاسم الخوري نائب رئيس الجمعية القطرية لمهندسي البترول، إن الجمعية من خلال مشاركتها في المعرض السنوي الأول، ركزت على التعريف بأنشطتها ونشر المعرفة التقنية بشأن التنقيب والتطوير وإنتاج موارد النفط والغاز، والتقنيات ذات الصلة للمنفعة العامة وتوفير فرص للمحترفين الراغبين في الانضمام لعضوية الجمعية لتعزيز الكفاءة التقنية والمهنية لديهم، موضحاً في تصريح خاص لـ الراية أن الجمعية القطرية لمهندسي البترول، أنشئت في 25 سبتمبر 1982 كجمعية مهنية تضم نخبة من أعضاء الجمعية برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن فهد بن جاسم آل ثاني-رئيس مجلس الإدارة والمتطوعين من المواطنين والمقيمين في قطر. وقد تم تسجيلها وإشهارها وفقاً لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة التي تنظمها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وهي أحد أفرع جمعية مهندسي البترول العالميةSociety of Petroleum Engineers والتي تعد أكبر منظمة تقتصر عضويتها على الأفراد وتوفر خدماتها للمديرين والمهندسين والعلماء وغيرهم من المهنيين العاملين في قطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز حول العالم. موضحاً أن فرع الجمعية في دولة قطر يشتمل على برامج حيوية، حيث يتم فيه إطلاق العديد من البرامج والفعاليات لخدمة الفنيين والمهنيين وخدمة شريحة واسعة من سكان دولة قطر. وفي المتوسط يتم التخطيط لما يقرب من 10-15 برنامجاً كل عام، والتي تم تصنيفها وتتضمن العروض التقديمية الشهرية التي تحمل عنوان «المحاضر المتميز» والتي تغطي مجموعة متنوعة من المواضيع التي توفر فرصًا للتعاون في مجال التكنولوجيا في قطاع هندسة البترول.

إيمان البسطي لـ الراية :مبادرة لمساندة المرأة القطرية اقتصادياً

قالت إيمان غافان البسطي رئيس جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثمار، إن الجمعية أطلقت مبادرة «تبادل» كأول مبادرة لتمكين ومساندة المرأة القطرية لزيادة وعيها الثقافي والاقتصادي من خلال تبادل الأفكار والآراء وعرض الابتكارات والطموحات وذلك تعزيزاً للمسؤولية الاجتماعية للجمعية، ونوهت بدور الجمعية في تعزيز دور المرأة القطرية في القطاع الخاص ومساعدتها في اتخاذ القرارات الصحيحة لحفظ الحقوق التجارية والاستثمارية، لافتة إلى أن الجمعية تعمل على مساندة المرأة في قراراتها الاقتصادية والتجارية وتبادل الأفكار والابتكارات والإنجازات والهويات، والتعرف على أفكار مشاريع جديدة وتطويرها والعمل بما يخدم رؤية الوطن.

وأوضحت البسطي لـ الراية أن دور الجمعية توعوي ثقافي ومساعدة المرأة القطرية في اختيار المنتج ومناقشة أفكارها ومتابعة تنفيذ المشروع من صغير إلى متوسط ومن ثم إلى الأكبر، وأن الجمعية تعمل على جمع القطاعات للتعرف على همومهم ومشاكلهم وتعريفهم بحقوقهم والجهات التي يمكن أن تقدم الدعم لهم بحيث تكون الجمعية حلقة الوصل بين التثقيف والرقي بمستوى المنتج القطري للمرأة القطرية، ونوهت بأن الجمعية تحرص على استقطاب المبتكرين مؤكدة أن ريادة الأعمال لا تأتي إلا من فكرة، وقالت إن الفكرة المتميزة تحتاج للدعم وتركيز الضوء عليها.

وشددت على أن الجمعية تهتم بضرورة حماية المنتج القطري في السوق، وتوصيل صوت الجمعية إلي المسؤولين، وقالت من المهم العمل من مبدأ المسؤولية الاجتماعية لدعم هذا القطاع بشكل مسؤول ومبتكر وفقاً للرؤية التي تخدم الدولة.

وحول عدد المنتسبات في الجمعية قالت إن العدد تجاوز الـ 20 منتسبة وهناك زيادة مستمرة.