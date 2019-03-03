تمكين الجمهور من الوصول للمعلومات وإعادة استخدامها دون قيود

الدوحة - قنا:

دشّنت وزارة الداخلية موقع البيانات المفتوحة لتكون أول جهة حكومية في دولة قطر تدشّن هذه الخدمة وتوفر موقعاً متخصصاً بهذه البيانات للجمهور العام.

ويتوافق هذا التدشين مع «سياسة البيانات المفتوحة» الصادرة عن وزارة الاتصالات والمواصلات للعام (2014) وكذلك مع استراتيجية الحكومة الرقمية 2020 للشفافية والكفاءة والمشاركة المجتمعية.

وخلال حفل التدشين، الذي حضره سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير الأمن العام، وعدد من مديري إدارات وزارة الداخلية، قدّم النقيب علي أحمد البنعلي رئيس قسم الخدمات الإلكترونية والإنترنت بالإدارة العامة لنظم المعلومات، عرضاً لهذا الموقع، والمعلومات التي يتيحها للجمهور، والتطوّر والتحسين الذي سيشهده مستقبلاً في إطار سياسة البيانات المفتوحة.

وتهدف هذه السياسة إلى إتاحة المعلومات والبيانات لكل شخص بحيث يتمكّن من الوصول إليها وإعادة استخدامها وتوزيعها دون قيود، وبكل سهولة ويسر.

ووفقاً لهذه السياسة، يتضمّن موقع وزارة الداخلية حزم بيانات مُعتمدة مثل البيانات المرورية، وحوادث الطرق، وغيرها من البيانات التي تهم الجمهور وتدخل في نطاق اختصاصات وزارة الداخلية.

وتسعى سياسة البيانات المفتوحة إلى تحقيق أهداف التنمية الوطنية ورؤية الدولة لعام 2030 التي تتمثل في تقديم الخدمات العامة بكفاءة وشفافية وبناء مجتمع قائم على المعرفة عن طريق خلق ثقافة مفتوحة وشفافة تكون فيها أسس المعرفة متداولة وسهلة المنال.

كما تسعى هذه السياسة إلى المُساهمة في رفع تقييم دولة قطر في أي تقييم عالمي يكون فيه عنصر «شفافية الحكومة» من عناصر التقييم إلى جانب تعزيز ثقة ومشاركة المواطن من خلال تسهيل الوصول لبيانات وزارة الداخلية، ما يُساعد على تحويل تلك البيانات والمعلومات إلى أدوات وتطبيقات تساعد الأفراد والمؤسسات وتعزّز الشراكة مع الحكومة لإيجاد حلول مبتكرة.

وتهدف وزارة الداخلية من خلال إتاحة البيانات إلى مواكبة التطور الملموس في مجال البيانات المفتوحة على المستوى العالمي وكذلك في منطقة الخليج وإعادة استخدام هذه البيانات بما يحقق الفائدة العامة.