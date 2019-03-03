قطر تدعو الهند وباكستان للتهدئة والحوار

الدوحة - قنا: أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالين هاتفيين مع دولة السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند ودولة السيد عمران خان رئيس وزراء باكستان. ودعا سموه إلى التهدئة بين البلدين الجارين، مؤكداً على أهمية الحوار لحل الخلاف. من ناحية أخرى، يتفضّل حضرة صاحب السمو، فيشمل برعايته الكريمة صباح اليوم حفل جائزة يوم التميز العلمي في دورته الثانية عشرة والذي سيقام بفندق شيراتون الدوحة.

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