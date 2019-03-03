صاحب السمو يرعى حفل جائزة التميز العلمي اليوم

الدوحة - محروس رسلان وقنا:

يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فيشمل برعايته الكريمة صباح اليوم «الأحد» حفل جائزة يوم التميّز العلمي في دورته الثانية عشرة والذي سيقام بفندق شيراتون الدوحة.

وسيتم خلال الحفل تكريم 94 فائزاً وفائزة بجائزة التميّز العلمي في فئاتها التسع بالنسخة الثانية عشرة، من بين 292 تقدّموا لنيل الجائزة.

تتضمن جائزة يوم التميّز العلمي تسع فئات، هي جائزة التميز العلمي لطلبة المرحلة الابتدائية وجائزة التميز العلمي لطلبة المرحلة الإعدادية وجائزة التميز العلمي لخريجي الثانوية، وجائزة التميز العلمي فئة طالب الجامعة، وجائزة التميز العلمي لحملة الماجستير، وجائزة التميز العلمي لحملة الدكتوراه، وجائزة التميز العلمي فئة المعلم المتميز، وجائزة التميز العلمي فئة المدرسة المتميزة، وجائزة التميز العلمي فئة البحث العلمي المتميّز لطلبة الثانوية.

تقدّم لفئة الطالب المتميّز للمرحلة الابتدائية 99 طالباً وطالبة، فاز منهم 22، وتقدّم لفئة الطالب المتميّز للمرحلة الإعدادية 42 طالباً وطالبة فاز من بينهم 17، وتقدّم لفئة الطالب المتميّز لشهادة الثانوية 21 فاز من بينهم 18، وتقدّم لفئة الطالب الجامعي المتميّز 39 طالباً وطالبة فاز منهم 26، وتقدّم لفئة البحث العلمي المتميّز 13 وفاز من بينهم طالبة واحدة، وتقدّم لفئة المعلم المتميّز 13 معلماً ومعلمة فاز منهم ثلاثة، وتقدّم لفئة حملة شهادة الماجستير 36 فاز من بينهم اثنان، وتقدّم لفئة حملة الدكتوراه 22 فاز من بينهم ثلاثة، وتقدم لفئة المدرسة المتميّزة خمس مدارس وفازت مدرسة واحدة.

ويتم تخصيص مكافآت ماليّة مجزية للحاصلين على الجائزة من المتميزين في كافة فئاتها، حيث تحصل المدرسة المتميزة على 100 ألف ريال والمعلم المتميز على 60 ألف ريال وحملة الدكتوراه على 60 ألف ريال والطالب الجامعي المتميز الحاصل على الميدالية البلاتينية على 45 ألف ريال وطالب المرحلة الإعدادية المتميّز لجائزة الميدالية البلاتينية على 20 ألف ريال ونظيره بالابتدائية 15 ألف ريال.

وتعدّ جائزة يوم التميز العلمي امتداداً ليوم العلم الذي كان يقام سنوياً، حيث بدأت الفكرة في عام ٢٠٠٦ بتوجيهات من المجلس الأعلى للتعليم سابقاً، وتم تشكيل لجنة مصغرة لوضع النظام الأساسي، وتم حينها وضع تصوّر عن الجائزة والأهداف والمعايير وقيمة الجائزة وآليات الترشيح وآليات التحكيم، وعرضت كل هذه المخرجات على جهات خارجية وداخلية لتحكيمها وللتأكد من أنها وضعت وفقا للمعايير العالميّة.

وتعتبر جائزة يوم التميز العلمي أرفع تكريم أكاديمي في قطر يُمنح للخريجين في مراحل التعليم العام والجامعي. وتعمل الجائزة على تعميق مفاهيم التميّز والإبداع من خلال تبني المعايير العالمية وتنفيذ البرامج النوعيّة وتحقيق تكامل الجهود الفردية والمؤسسية لتحسين مخرجات العملية التعليميّة في قطر.

ويهدف الاحتفال بيوم التميّز العلمي إلى نشر ثقافة الإبداع والتميّز العلمي في المجتمع القطري وتحسين مخرجات التعلم وتحفيز كافة الأفراد والمؤسسات التعليميّة على تطوير أدائها وتقدير المتميّزين علمياً والاحتفاء بجهدهم في التحصيل العلمي والدراسة الأكاديميّة وتشجيعهم وتعميق مفاهيم التميّز وتعزيز الاتجاهات الإيجابيّة نحو المعرفة والبحث العلمي لدى الطلبة وبثّ روح الابتكار لديهم وإذكاء روح التنافس فيما بينهم.