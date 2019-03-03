نهج مشترك لتحقيق طموحات الشعبين القطري والتونسي

الدوحة - الراية: أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حرص قطر وتونس على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لتحقيق طموحات البلدين والشعبين الشقيقين. وقال معاليه، في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تجسيداً للعلاقات الأخوية الراسخة، اجتمعنا اليوم بالأخوة الأشقاء في تونس ضمن اللجنة العليا المشتركة في دورتها السابعة، وساد الاجتماع جو أخوي ونهج مشترك لتحقيق طموحات البلدين والشعبين الشقيقين عبر تعزيز العلاقات والتعاون في كافة المجالات، ورؤى مشتركة حول القضايا الإقليمية والدولية».

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