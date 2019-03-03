3 آلاف طالب وطالبة في فعاليات يوم البيئة القطري

الدوحة - الراية:
اختتمت وزارة البلدية والبيئة فعاليات يوم البيئة القطري لعام 2019 والتي استمرت لمدة أربعة أيام تحت شعار «بيئتنا مستقبلنا». شهدت الفعاليات التعريفية والتثقيفية والتوعوية ليوم البيئة القطري، إقبالاً كبيراً من الجمهور، خاصة طلاب وطالبات المدارس والأسر والعائلات من المواطنين والمقيمين، الذين تفاعلوا معها على فترتين صباحية ومسائية، وهدفت إلى إكساب الجميع معارف كثيرة تتعلق بالحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية. وأكدت الوزارة أن هذه الأنشطة والحملات التوعوية والتثقيفية بحماية البيئة ستستمر ولن تقتصر على مناسبة بعينها، من منطلق أهمية المحافظة على البيئة وحمايتها للأجيال الحالية والمستقبلية. شاركت العديد من الجهات المعنية بالدولة في هذه المناسبة الوطنية بالعديد من الفعاليات التي أكدت ضرورة حماية بيئة الوطن وصيانة كافة مكوناتها وشتى عناصرها من التلوث والتلف والهدر، فيما عرضت الإدارات التابعة لقطاع شؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، أنشطتها وجهودها في مجال حماية البيئة، إضافة إلى جملة من الأنشطة والفعاليات والمسابقات التوعوية والتثقيفية وورش بيئية حول إعادة التدوير وغيرها. وقالت السيدة نوف عمر باخميس رئيس قسم التوعية بإدارة العلاقات العامة والاتصال إن 3 آلاف طالب وطالبة شاركوا في فعاليات يوم البيئة القطري سواء بزيارة مقر الاحتفال في كتارا أو قيام قسم التوعية بزيارات للمدارس، كما شهدت الفعاليات زيارة عدد من المراكز الشبابية منها المركز الثقافي الاجتماعي للصم ومركز شباب الدوحة، بالإضافة إلى أعداد غفيرة من المواطنين والمقيمين.
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