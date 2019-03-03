الأمم المتحدة: 80% من السوريين تحت خط الفقر

أكدت الأمم المتحدة أن هناك حالياً أكثر من مليوني طفل سوري خارج المدارس، مؤكدة أن أكثر من 80% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر. وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال تقديمه للتقرير الأممي حول أوضاع السوريين بعد 8 سنوات من الحرب، إن صدور هذا التقرير يأتي للتذكير بأن الأزمة لم تنته بعد بالنسبة لملايين الناس في سوريا الذين عايشوا ثمانية أعوام من الحرب المدمّرة، مشيراً إلى أنه تم تسجيل خلال العام الماضي نزوح نحو 1.6 مليون شخص في حركة نزوح جماعي من منازلهم في مناطق مختلفة من البلاد. وذكر أن التقرير أشار إلى حاجة أكثر من 11 مليون سوري إلى شكل من أشكال المساعدة، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحيّة والمأوى والمياه والصرف الصحي والنظافة، وحتى في سبل عيشهم، لافتاً إلى تأثر نظام الرعاية الصحيّة في سوريا بشكل كبير من الحرب، حيث تبيّن أن 46 بالمئة من المستشفيات والمرافق الصحيّة الأولية هي غير فعّالة إما جزئياً أو كلياً، فيما يُقدّر عدد الأشخاص المُحتاجين للمساعدة الصحيّة بـ 13.2 مليون شخص. وأوضح دوجاريك أن منظمة الأمم المتحدة وشركاءها يطلبون أن تواصل الجهات المانحة دعم الاحتياجات الحيوية المنقذة للحياة والموفرة للحماية وسبل العيش لأكثر من 11 مليون شخص. كما أبرز التقرير الأممي أن النزوح لا يزال يُشكّل سمة مميزة للأزمة السورية، حيث يُقدّر عدد المشرّدين داخلياً بـ 6.2 مليون شخص، مع الإشارة إلى أن حوالي مليون و400 ألف نازح عادوا إلى ديارهم خلال العام الماضي. يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة «‏يونيسف»‏ كانت أعلنت خلال الشهر الماضي أنها ستنفق 904 ملايين دولار لتلبية احتياجات أطفال سوريا في الداخل، وفي دول الجوار مثل تركيا ولبنان والأردن والعراق حيث تتركز أعداد كبيرة من العائلات السورية اللاجئة والنازحة.