داعش على شفا الهزيمة في آخر معاقله بشرق سوريا

سوريا - أ ف ب:

صار تنظيم داعش على شفا الهزيمة في آخر منطقة يسيطر عليها أمس، حيث قالت قوات سوريا الديمقراطية إنها توغّلت في المعقل الأخير للتنظيم المتشدّد قرب الحدود العراقية وذلك في تتويج لجهود مستمرة منذ أربعة أعوام لدحر المتشدّدين. وأفاد المتحدث باسم حملة قوات سوريا الديموقراطية في دير الزور عدنان عفرين عن «اشتباكات عنيفة» تخوضها قواته مع التنظيم. وقال: إن «المسافة الجغرافية التي كانت تفصلنا عن داعش انتهت وباتت المواجهة مُباشرة»، مشيراً إلى إصابة ثمانية مقاتلين بجروح بالغة. وإثر هذا التقدم، بات بإمكان قوات سوريا الديموقراطية رصد حركة مقاتلي التنظيم بين الخيم والأبنية من النقطة التي وصلت إليها، بحسب مسؤول في قوات سوريا الديموقراطية. وفي مقاطع فيديو وزّعتها قوات سوريا الديموقراطية صباح أمس يمكن سماع دوي قصف مدفعي ورشقات نارية ورؤية أبنية قيد الإنشاء يتحرّك مقاتلوها بينها.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان تقدّم قوات سوريا الديموقراطية في مزارع الباغوز حيث يتمّ تمشيط المنطقة، مضيفاً أنه «ليس هناك مقاومة حقيقية من قبل تنظيم داعش».

وأوضح عفرين أنه لا يمكن «وضع مدة زمنية لإنهاء المعركة، يومان أو ثلاثة أيام أو أسبوع، بناءً على المفاجآت التي سنتحضّر لها». وأظهرت مشاهد فيديو التُقطت ليل الجمعة عناصر مُسلحة من قوات سوريا الديموقراطية تستعدّ وسط ظلام حالك لبدء المعركة. وسُمعت أصوات آليات عسكرية مُصفّحة تتحرك لنقل مقاتلين وكذلك أصوات رشقات نارية كثيفة بدا شعاعها في السماء. وفي شريط الفيديو، بدا عنصر من قوات سوريا الديموقراطية يحمل جهازاً إلكترونياً يُظهر خريطة مفصّلة للمنطقة التي يُحاصَر الجهاديون في داخلها ويشرح محاور القتال متحدثاً باللغة الكردية. وتتوقع قوات سوريا الديموقراطية وفق مسؤولين فيها، أن «يعتمد التنظيم بشكل أساسي على القنّاصة والمُفخّخات والألغام». ويتحصّن عدد كبير من الجهاديين في أنفاق وأقبية، وسط أراضٍ مزروعة بالألغام. وبحسب المرصد، خرج نحو 53 ألف شخص منذ ديسمبر من مناطق سيطرة التنظيم وأوقفت قوات سوريا الديموقراطية أكثر من خمسة آلاف عنصر من التنظيم كانوا في عداد الخارجين. وتمّ نقل النساء والأطفال إلى مخيّم الهول شمالاً، بينما أُرسل الرجال المُشتبه بأنهم جهاديون إلى مراكز اعتقال للتوسّع في التحقيق معهم.

العراق: مقتل ضابط شرطة واعتقال 14 داعشياً

بغداد - قنا:

لقي ضابط في الشرطة العراقية مصرعه أمس جرّاء انفجار عبوة ناسفة شمالي البلاد. وقال مصدر أمني إن عبوة ناسفة زرعها عناصر من تنظيم /‏داعش/‏ انفجرت أثناء مرور مركبة للشرطة العراقية قرب /‏الحويجة/‏ غرب محافظة كركوك ما أسفر عن مصرع ضابط برتبة نقيب. كما اعتقلت قوات الأمن العراقية 14 عنصراً من تنظيم /‏داعش/‏ في مدينة الموصل.

وذكرت شرطة /‏نينوى/‏ أن القوات الأمنية اعتقلت العناصر الـ 14 خلال حملة مُداهمة وتفتيش في حيي التحرير والمحاربين في مدينة الموصل، واقتادتهم إلى مقر قيادة الشرطة للتحقيق معهم و تقديمهم للقضاء.

من جهة أخرى، قالت مديرية الاستخبارات العسكرية، أمس إنها اعتقلت عنصرين من عناصر ما يسمى بـ/‏ جند الخلافة/‏ في /‏الصقلاوية/‏ بمحافظة /‏الأنبار/‏ غربي العراق، بناء على معلومات استخبارية دقيقة.