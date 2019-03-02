الإيهام بالغرق .. آخر فصول تعذيب الداعية العمري

الرياض - وكالات:
كشف حساب “معتقلي الرأي”، المُهتمّ بأحوال المعتقلين بالسعودية، عن تعرض المفكّر والداعية “علي العمري” لمحاولة تعذيب وإيهام بالغرق.
وقال الحساب عبر “تويتر”: “تأكد لنا أن من أساليب التعذيب التي خضع لها الدكتور علي العمري ما يسمّى الإيهام بالغرق. ويتم تقييد المعتقل وتثبيته على الأرض بحيث لايستطيع الحركة مع وضع قطعة قماش في فمه وتغطية وجهه بما يشبه الكيس البلاستيكي، ثم سكب الماء على وجهه بحيث يشعر أنه يغرق!!”.
وسبق أن كشف الحساب، عن تعرّض “العمري” لتعذيب وحشي تمثّل في الضرب والصعق بالكهرباء والكي بالسجائر في جسده.
ويعاني “العمري” إصابات عديدة مما تعرّض له طيلة فترة اعتقاله في العزل الانفرادي، التي استمرّت 15 شهراً، وليس معروفاً وضعه الصحي.
ووجهت النيابة العامة إلى “العمري” أكثر من 30 تهمة؛ منها “تشكيل منظمة شبابية لتحقيق أهداف تنظيم سريّ إرهابيّ داخل المملكة”.
و”علي العمري” داعية إسلامي ورئيس جامعة “مكة المكرمة” المفتوحة، واعتُقل في سبتمبر 2017، وأغلقت السلطات السعودية قناة “فور شباب” التي يُديرها. وجاء اعتقال “العمري” ضمن سلسلة اعتقالات أخرى طالت العشرات من الدعاة والعلماء، بدعم من ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان” الذي يقود حملة قمع ضد معارضيه.
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