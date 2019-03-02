عدوانية ابن سلمان زعزعت العلاقات مع المغرب

أفاد تقرير لمؤسسة الأبحاث الأمريكية «بروكينجز» بأن العلاقات السعودية المغربية تمر بمستوى برود غير مسبوق؛ وذلك بسبب «السياسة العدوانية» التي ينتهجها ولي العهد محمد بن سلمان في المنطقة العربية.

وبحسب تقرير المؤسسة الأمريكية، الذي نشرته أمس فإن المخاوف من السياسات العدوانية لابن سلمان في عموم المنطقة أظهرت رغبة الرباط في استقلالية قرارها والحفاظ على علاقات قوية مع أكبر عدد ممكن من الدول الفاعلة في المنطقة كما تسعى إلى كسب التأييد لموقفها في نزاع الصحراء الغربية، ووضع نفسها فوق الانقسامات الخليجية.

وكانت وكالة رويترز قد ذكرت الشهر الماضي أن «استدعاء المغرب لسفيرها في الرياض يعكس التوتر المتزايد بين الحليفين، والارتباك المصاحب للاستدعاء عزز فكرة أن علاقات الرياض والرباط قد وصلت إلى أدنى مستوياتها، لا سيما أنه جاء على خلفية بث قناة العربية الإخبارية السعودية فيلماً وثائقياً شكك في سيادة المغرب على الصحراء الغربية».

وقال التقرير إن الفترة التي تلت العام 2011 قد شهدت فترة ذهبية للتحالف بين البلدين، وذلك بهدف مواجهة الثورات العربية التي أصبحت مصدر تهديد للعوائل الحاكمة في المنطقة، الأمر الذي جعل مجلس التعاون الخليجي يدعو المغرب والأردن للانضمام إلى كتلته الإقليمية بهدف الوقوف أمام انتشار الاحتجاجات في جميع أنحاء العالم العربي.

وأكد أنه على إثر تجاوب عمَّان والرباط، تلقى البلدان مزيداً من الاستثمارات وفق اتفاقيات تجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي. وأصبحت السعودية ودولة الإمارات اثنين من أهم مصادر الاستثمار الأجنبي في المغرب. وارتفع أيضاً حجم التعاون العسكري والدفاعي إثر استثمار السعودية مبلغاً قيمته 22 مليار دولار في الجيش المغربي.

وقال تقرير «بروكينجز» إنه مع فرض الرياض وحلفائها حصاراً على قطر عام 2017، حاولت الرباط، أن تظل طرفاً محايداً في الأزمة الخليجية، رغم أنها عرضت أن تكون وسيطاً، لكن السياسة الخارجية العدوانية التي تتبعها المملكة العربية السعودية في ظل نظام ولي العهد محمد بن سلمان عرقلت جهود الدول العربية التي تسعى لتفكيك الأزمة ومنها جهود المغرب.

وبحسب التقرير، فإن الخلاف المغربي - السعودي يعكس قلق الرباط المتنامي حول سياسات الرياض العدوانية التي أدت إلى عواقب إنسانية كارثية منها حرب اليمن والجريمة الوحشية ضد الصحفي جمال خاشقجي وقتله داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر الماضي، فضلاً عن زيادة الضغوط الدولية ضد السلطات السعودية.

ومن هذا المنطلق، يقول التقرير، إن المغرب يريد أن يتمتع بمزيد من الثقة وتأكيد استقلاليته والحفاظ على علاقات جيدة مع أطراف النزاع الخليجي، فضلاً عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتعكس هذه الاستراتيجية تركيز الرباط المستمر على ضمان استمرارية الدعم الدولي لسيطرتها على الصحراء الغربية.

ورغم عدم انحياز الرباط إلى أي من أطراف الصراع في المنطقة، بحسب تقرير «بروكينجز» فإن الرياض بالإضافة إلى أبوظبي والمنامة قد صوتوا في يونيو 2018، ضد مساعي المغرب لاستضافة كأس العالم 2026، لتحتفظ الرباط بحق الرد على هذه الدول برفضها استقبال محمد بن سلمان أثناء جولته العربية قبل نحو شهرين، في وقت كانت الرياض بأمسّ الحاجة لحلفاء يخففون الضغوط الدولية عليها.

وفي خضم هذه الأحداث والتوترات، يتطرق التقرير إلى إعادة الرباط تقييم مشاركتها في التحالف السعودي الإماراتي وحرب اليمن والإعلان لاحقاً عن إنهاء مشاركتها، الأمر الذي أحبط السعودية، كون الرباط من أول الدول التي دعمت هذا التحالف عام 2015.

وأكد «بروكينجز أن السياسة الخارجية المغربية تقوم على أساس جلب الدعم لمطالبها في السيطرة على الصحراء المغربية، وهو ما نسفته سياسة السعودية الخارجية في الفترة الأخيرة.

ويخلص التقرير إلى أن هذه التوترات بين المملكتين قد لا تؤثر على تاريخ طويل من العلاقات القوية بين المغرب والسعودية، وحتى مع التوترات الحالية، لا يبدو أن ثمة انقطاع محتمل في العلاقات، فالتوترات الحالية استثنائية.

السعودية تحيل عدداً من معتقلي الرأي لـمحكمة الإرهاب

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الرياض - وكالات:

أعلنت السلطات السعودية أمس أنها أنهت التحقيقات مع عدد من «معتقلي الرأي»، مشيرة إلى أنها تعمل حالياً على إعداد اللوائح ضد المتهمين لإحالتهم إلى محكمة الإرهاب «الجزائية المختصة». ولم تذكر السلطات أسماء هؤلاء المعتقلين، لكن حساب «معتقلي الرأي»، الذي يهتم بنشر أخبار المعتقلين في السجون السعودية، ذكر أسماءهم عبر «تويتر». وقال الحساب إن السلطات السعودية أعلنت انتهاء ما سمّتها «التحقيقات» مع معتقلي حملة رمضان وقرب إحالتهم إلى محكمة الإرهاب «الجزائية المتخصصة»، مضيفاً أن المُشار إليهم في بيان النيابة العامة هم كل من: «لجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف ومحمد الربيعة وعبد العزيز المشعل». وفي غضون ذلك قالت النيابة العامة السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس): «إلحاقاً بالبيان الصادر من النيابة العامة بتاريخ (17 /‏ 9 /‏ 1439هـ) بشأن الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة (..) تود النيابة العامة الإيضاح أنها انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوة العامة ضد المتهمين فيها وهي حالياً بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة.

رفض نيابي أوروبي لشطب السعودية من قائمة الإرهاب

عواصم - وكالات:

عارض نواب أوروبيون بشدة أي نوع من أنواع التدخل السياسي لشطب السعودية من القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي للدول المقصرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعدما ذكرت مصادر أن فرنسا وبريطانيا تضغطان للحيلولة دون إدراج السعودية في القائمة.

وأعرب النواب الموقعون على الرسالة عن انزعاجهم من محاولات بعض الدول الأعضاء -لا سيما بريطانيا- شطب السعودية من القائمة المحدثة المقترحة من المفوضية الأوروبية.

وقالوا إن إخضاع القائمة النهائية للضغوط السياسية للدول الأعضاء وفقا لعلاقاتها الثنائية مع الدول المعنية سيضر بشكل خطير بمصداقية الاتحاد الأوروبي، ويعرقل التنفيذ الفعال للآليات القانونية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال. وكانت مصادر دبلوماسية قالت إن أطرافا أوروبية -على رأسها فرنسا وبريطانيا- مارست ضغوطا شديدة للحيلولة دون إدراج السعودية ومناطق تابعة للولايات المتحدة في القائمة السوداء للدول المقصرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضافت المصادر أن دولا في الاتحاد الأوروبي تواجه ضغوطا من الرياض وواشنطن لسحب القائمة.

وعارض بعض مبعوثي الدول تبني القائمة خلال اجتماع أالخميس، ما أدى إلى بدء عملية قد تؤدي إلى تأجيل وضع القائمة أو سحبها.

كشف عن معاناته خلال سجنه بالإمارات .. الصحفي تيسير النجار:

عشت الظلم بكل ألم .. سحقاً للظالمين

عمان - وكالات:

كتب الصحفي الأردني تيسير النجار، المفرج عنه مؤخرًا من السجون الإماراتية، بعد سجن دام أكثر من 3 سنوات، مجموعة من المشاركات على حسابه بموقع فيسبوك، كشف فيها عن «المعاناة النفسية، التي عاشها خلال فترة سجنه». وقال النجار في الحساب الذي افتتحه منذ يومين: «السجن الأمني الذي عشت فيه بأبوظبي، إذا أردت أن أمدحه، أطلق عليه لقب سجن.. هو حقيقة الأمر معتقل... هذا السجن ما يزال يرافقني، فليس من السهل الخلاص من قسوة وألم وظلم وقهر 3 سنوات وشهرين، خلال مدة 12 يوما.. أليس كذلك». وفي مشاركة ثانية قال النجار: «لم أصدق بعد، أنني خرجت من السجن» .ووصف النجار أشخاصا لم يحددهم بـ «البرابرة الجدد» وأضاف: «أولئك الذين ينكرون الإنسانية على الآخرين.. فحين تكون سجينا هذا لا يعني أنك لم تعدّ إنسانا ... نعم أنا إنسان اسمي تيسير النجار وأؤمن ولدي صلات بيني وبين ذاتي وبيني وبين سائر البشر». «سحقا للظلم والظالمين.. سحقا للأقنعة والويل كل الويل للمكذبين وصدق الله تعالى (ويل يومئذ للمكذبين)». وقال النجار: «الظلم كلمة من اللغة وواقع حياة عشته بكل ألم وبصبر ورضى من الله.. أفعال وأقوال الظلم التي وقعت عليّ احتسبها عند الله.. وكما يقول أحد الحكماء الظلم في مكان ما يمثل تهديدًا للعدل في كل مكان.. الإيمان بالله إنه القوة الوحيدة التي تملأ أدراج الألم بالزهور والياسمين».