السعودية تُسقط الجنسية عن حمزة بن لادن

الرياض - وكالات:

أسقطت السعودية، أمس جنسيتها عن حمزة نجل زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، الذي صنفته أمريكا في 2017 “إرهابياً عالمياً”. وأعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية صدور أمر ملكي بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية عن حمزة، وفق ما ذكرت صحيفة “عكاظ” المحلية.وأوضحت الوكالة أن الأمر الملكي صدر بـ”الموافقة على إسقاط الجنسية السعودية عن حمزة أسامة محمد بن لادن، من السجلات الرسمية، وفق ما هو معلن في الصحيفة الرسمية”. وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة قدرها مليون دولار، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على حمزة. ووصفت الخارجية الأمريكية حمزة بن لادن بأنه “أحد القادة البارزين للتنظيم والقائد المحتمل”، مشيرة إلى أنها تسعى للحصول على أي معلومات تخصه أو تخص موقعه الحالي، ورصدت مليون دولار لمن يساعد في القبض عليه. وحمزة بن لادن أحد أبناء أسامة من زوجته “خيرية صبر”، التي كانت تعيش معه في آبوت آباد، قرب قاعدة عسكرية باكستانية، عندما نفِّذت عملية اغتياله على يد الجيش الأمريكي. ويُنظر إلى حمزة على أنه النائب الحالي لزعيم التنظيم، أيمن الظواهري، كما أنه تزوَّج من ابنة قائد هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، المصري محمد عطا، بحسب الجارديان البريطانية.