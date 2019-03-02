7,8 % البطالة في منطقة اليورو

لوكسمبورج ـ د ب أ:

ذكرت وكالة الاحصاء الأوروبية أمس أن معدل البطالة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة ظل ثابتاً عند نسبة 8ر7 بالمئة في يناير الماضي. وأفادت وكالة «يوروستات» أن معدل البطالة في منطقة اليورو بعد احتساب التغيرات الموسمية لم يتغير في يناير الماضي مقارنة بالتقديرات المعدلة في ديسمبر، ليسجل للشهر الثاني على التوالي أدنى معدل بطالة يتم تسجيله في الكتلة التي تضم 19 دولة منذ أكتوبر 2008. وفي يناير الماضي، بلغ عدد العاطلين عن العمل في سائر أنحاء التكتل 8ر12 مليون شخص، مما يمثل تراجعاً بواقع 23 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق. وفي الوقت ذاته، تراجعت معدلات البطالة بين الشباب بنسبة 5ر16 بالمئة في يناير، مقابل 6ر16 بالمئة في ديسمبر. وتم تسجيل أدنى معدل للبطالة في الاتحاد الأوروبي بجمهورية التشيك، بنسبة تبلغ 1ر2 بالمئة. أما داخل منطقة اليورو، فقد سجلت ألمانيا أدنى معدل بطالة بنسبة تبلغ 2ر3 بالمئة، فيما جاءت هولندا في المرتبة الثانية بنسبة 6ر3 بالمئة. وجاءت أعلى نسبة بطالة في اليونان التي سجلت في نوفمبر الماضي 5ر18 بالمئة، ثم اسبانيا بنسبة 1ر14 بالمئة في ديسمبر.