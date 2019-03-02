هواوي تنفي اتهامات واشنطن بسرقة أسرار تجارية

واشنطن ـ د ب أ:

نفت شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي جميع الاتهامات المنسوبة إليها في دعوى قضائية رفعتها الحكومة الأمريكية وزعمت فيها أنها سرقت أسراراً تجارية من شركة «تي موبايل يو إس إيه» الأمريكية. ودفعت الشركة بأنها غير مذنبة في جميع الاتهامات الجنائية العشرة الواردة في لائحة اتهام صدرت في 28 يناير في واشنطن. وتم تحديد موعد بداية المحاكمة في الثاني من مارس 2020. وتضمنت لائحة الاتهام وصفاً لجهود «هواوي» المزعومة لسرقة أسرار تجارية من شركة الاتصالات، المملوكة جزئياً لشركة دويتشه تليكوم. وذكرت وزارة العدل أنه بعد السرقة المزعومة عرقلت الشركة الصينية العدالة عندما هددت «تي موبايل» بمقاضاة هواوي في محكمة سياتل الجزئية الأمريكية. وحددت اللائحة شركة هواوي وفرعها في الولايات المتحدة شركة «هواوي ديفايس كو يو إس إيه» بمحاولة سرقة أسرار تجارية والاحتيال الإلكتروني وعرقلة العدالة وجرائم أخرى خلال الفترة من 2012 حتى 2014. ويشمل السلوك ادعاء بأن هواوي بعثت برسالة داخلية إلى موظفيها تعرض فيها مكافآت لكل موظف ينجح في سرقة معلومات سرية من شركات أخرى. وتواصل الحكومة الأمريكية القضية الجنائية رغم أن الشركتين قامتا بتسوية دعوى مدنية في عام 2017. وكانت وزارة العدل الأمريكية قد اتهمت هواوي في لائحة اتهام منفصلة الشهر الماضي بانتهاك العقوبات الأمريكية ضد إيران. وتزعم الوزارة أن المديرة المالية للشركة مينج وانتشو، التي احتجزت بكندا في ديسمبر، ارتكبت العديد من الجرائم. وتقدمت السلطات الأمريكية بطلب لتسلمها من فانكوفر.