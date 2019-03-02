ارتفاع أسهم 14 شركة في أسبوع

الدوحة - الراية:

سجّل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضاً بمقدار 79.88 نقطة، أو ما نسبته 0.78% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10111.62 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المُتداولة بنسبة 2.46% لتصل إلى 1.58 مليار ريال، مُقابل 1.6 مليار ريال. كما انخفض عدد الأسهم المُتداولة بنسبة 6.93%، ليصل إلى 48.9 مليون سهم، مُقابل 52.6 مليون سهم، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 3.51%، ليصل إلى 30.2 ألف عقدٍ، مقابل 31.3 ألف عقدٍ.

القيمة السوقية

انخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.06%، لتصل إلى 578.1 مليار ريال ريال، مُقابل 578.4 مليار ريال في نهاية الأسبوع الذي سبقه.

الترتيب القطاعيّ

احتلّ قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة، بحصة بلغت نسبتها 39.24%، من القيمة الإجمالية للأسهم المُتداولة، يلية قطاع الصناعة بنسبة 18.2 %، ثم قطاع العقارات بنسبة 17.85%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 14.11 %.

الأسهم المُتداولة

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احتلّ قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المُتداولة بحصة بلغت نسبتها 34.61% من العدد الإجمالي للأسهم المُتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 26.88%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 21.96%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 4.86%.

الصفقات المنفّذة

احتلّ قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفّذة بحصة بلغت نسبتها 29.37% من العدد الإجمالي للعقود المنفذة، يليه قطاع العقارات بنسبة 27.73%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 21.16%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 8 %.

تغيرات الأسعار

خلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 14 شركة من الشركات 46 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 31 شركة، بينما حافظ 1 شركة على إغلاقها السابق.

الشركات الأولى

قاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصّة بلغت نسبتها 19.49% من قيمة التداول الإجمالية، ثم المتحدة للتنمية بنسبة 11.11%، وحلّ ثالثاً سهم قطر للوقود بنسبة 6.12%.