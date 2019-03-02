تركيا تبدأ حواراً اقتصادياً مع أوروبا

أنقرة ـ قنا:

بدأت في مدينة إسطنبول التركية، أعمال الحوار الاقتصادي رفيع المستوى بين تركيا والاتحاد الأوروبي، الذي يستهدف مواصلة التعاون بين الجانبين. وقال السيد براءت ألبيرق وزير الخزانة والمالية التركي، في كلمة ضمن أعمال الاجتماع، إن أنقرة تولي أهمية للاجتماع الذي ينعقد في وقت يشعر فيه الجميع بالقلق إزاء الحروب التجارية، مشيدا بالتعاون والحوار القائم بين تركيا والاتحاد الأوروبي في العلاقات الاقتصادية. وأكد أن العلاقات بين الجانبين شهدت تطوراً لافتاً في الأعوام الـ15 الماضية إلى جانب زيادة حجم التبادل التجاري. وتعتبر تركيا الشريك التجاري الأكبر بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي فيما يعد الأخير أكبر شريك تجاري لتركيا، وذلك على الرغم من التباين أحيانا في المواقف السياسية بين أنقرة وبروكسل.

وفي سياق متصل، وقّع الاتحاد الأوروبي وتركيا اتفاقا لتمويل مشروع إقامة خط قطار فائق السرعة من إسطنبول إلى بلغاريا. ويوفر الاتحاد الأوروبي 275 مليون يورو (313 مليون دولار) كمنحة لتمويل المشروع الذي تصل تكلفته الإجمالية إلى مليار يورو. وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان أن هذا المشروع سيكون أكبر مشروع استثماري يموله الاتحاد في تركيا، مشيراً إلى أن الخط سيبدأ من محطة هالكالي في إسطنبول إلى نقطة عبور الحدود البلغارية في محطة كابيكولي/‏سفلينجراد. وقال جيرك كاتانين نائب رئيس المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفي مع وزير مالية تركيا براءت البيرق في مدينة إسطنبول إن الحوار الاقتصادي بين تركيا والاتحاد الأوروبي دليل جيد على أن حديث كل طرف مع الآخر أفضل من حديث كل طرف عن الآخر. وقالت فيوليتا بالك مفوضة النقل في الاتحاد الأوروبي: مع توقيع عقود هذا المشروع الرمزي، يظهر الاتحاد الأوروبي وتركيا مرة أخرى قدرتهما على إنجاز المزيد من الأعمال يداً بيد لصالح شعوبهما.. تركيا هي جسرنا بين الشرق والغرب.