مؤسس جت ايروايز يترك منصبه

نيودلهي ـ رويترز:

قال مصدر مطلع، إن ناريش جويال مؤسسة جت ايروايز وافق على التنحي عن منصب رئيس مجلس إدارة شركة الطيران الهندية، مع اقتراب الناقلة التي تعاني من أزمة سيولة من إبرام اتفاق إنقاذ. غير أن شركة الاتحاد للطيران، التي تملك حصة 24 بالمئة في جت ايروايز، تظل حذرة بشأن تقديم تمويل مؤقت يقارب سبعة مليارات روبية (99 مليون دولار) إلى جت ايروايز، بحسب المصدر. ولم ترد الشركة الهندية على طلب للتعقيب حتى الآن. وتخلفت ايروايز، المثقلة بديون قدرها مليار دولار، عن سداد قروض ولم تصرف مستحقات الطيارين وشركات التأجير والموردين منذ شهور. وأوقفت شركات التأجير أكثر من 12 طائرة عن العمل لتظل رابضة على الأرض في انتظار سداد مستحقاتها.