أوبك: إنتاج النفط يتراجع في فبراير

عواصم ـ وكالات:

كشف مسح أجرته رويترز تراجع إنتاج نفط أوبك لأدنى مستوى في أربع سنوات خلال فبراير، في الوقت الذي نفذت فيه دول خليجية خفضًا يفوق المستهدف في اتفاق المنظمة بشأن الإنتاج لتجنب احتمال تكون تخمة جديدة هذا العام. فيما سجل إنتاج فنزويلا المزيد من الهبوط غير الطوعي. وأظهر المسح الذي نُشرت نتائجه أمس أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، التي تضم 14 عضوًا، ضخت 30.68 مليون برميل يوميًا الشهر الماضي بانخفاض قدره 300 ألف برميل يوميا مقارنة مع يناير، وهو أدنى مستوى إجمالي لإنتاج أوبك منذ 2015 وفقا لمسوحات رويترز. ودخل اتفاق رسمي بين أوبك وحلفاء للمنظمة لخفض الإنتاج في 2019 حيز التنفيذ في الأول من يناير. وارتفعت أسعار النفط الخام إلى 66 دولارًا للبرميل بعد أن تراجعت دون 50 دولارًا في ديسمبر مدعومة بالانخفاضات غير الطوعية في دول أخرى بأوبك واحتمال هبوط إمدادات فنزويلا بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على قطاع النفط بالبلاد.

واتفقت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون غير أعضاء في المنظمة، ضمن تحالف يُعرف باسم أوبك، في ديسمبر على خفض الإمدادات بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا اعتبارا من أول يناير. وتبلغ حصة أوبك من الخفض، الذي ينفذه 11 عضوًا بالمنظمة، 800 ألف برميل يوميًا. وإيران وليبيا وفنزويلا مستثناة من التخفيضات.

ومن جانبه، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس إن إنتاج بلاده من النفط انخفض 97 ألف برميل يوميًا في فبراير، مقارنة مع المستوى المسجل في أكتوبر 2018. ويقل حجم الانخفاض هذا عن المستهدف لروسيا في إطار اتفاق عالمي بشأن خفض الإمدادات، والبالغ 228 ألف برميل يوميا. واستُخدم أكتوبر كخط أساس للاتفاق المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجي نفط آخرين كبار ينتهي أجله في آخر يونيو. وستراجع أوبك ومنتجون من خارجها الاتفاق في منتصف أبريل بفيينا. وأبلغ نوفاك الصحفيين قائلاً إن من السابق لأوانه القول بما إذا كان الاتفاق سيمتد إلى أطول من المدة المقررة، وهي الأشهر الستة الأولى من العام. وأمس، التقى الوزير بشركات نفط روسية كبيرة لمناقشة التقدم بشأن خفض الإنتاج. وأبلغ مصدر مطلع على بيانات وزارة الطاقة رويترز قائلاً إن متوسط إنتاج روسيا من النفط بلغ نحو 11.34 مليون برميل يوميا في فبراير، وهو ما يقل 75 ألف برميل يوميًا فقط عن مستوى أكتوبر.