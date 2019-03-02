أطماع الإمارات تهدد ثروات النفط في ليبيا

طرابلس - وكالات:

ضمن دورها الإجرامي والتخريبي في ليبيا، تظهر أطماع دولة الإمارات العربية المتحدة في نهب ثروات النفط في البلاد كترجمة عملية لممارساتها العدوانية ودعمها ميليشيات مسلحة. ويرى المراقبون أن الصراع على ثروات النفط الليبي لم يعد شأناً خاصاً بالفرقاء المتنازعين داخل البلاد، بل أصبح هناك دور كبير لجهات خارجية وعلى رأسها الإمارات، في محاولة رسم خريطة جديدة للذهب الأسود، ليس داخل ليبيا فقط، بل في الدولة العربية التي تعاني أزمة اقتصادية خانقة في ظل اضطرابات أمنية وسياسية متفاقمة خلال الفترة الأخيرة. وتشير خريطة النفط الليبية إلى سيطرة حفتر وقواته على حقول النفط الرئيسية خاصة الواقعة في الشرق والجنوب في محاولة للسيطرة على أكبر مصدر للنقد الأجنبي في البلاد.

وتواصل التدخل الإماراتي في صراع الفرقاء الليبيين حول النفط والذي وصل إلى ذروته مع احتدام المعارك حول حقل الشرارة العملاق. وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة الليبية طرابلس عبر صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، أول من أمس، أن رئيسها مصطفى صنع الله وصل إلى الإمارات للاجتماع بعدد من الأطراف الليبية والدولية، لم تحددهم، وذلك لمناقشة الإجراءات الأمنية الضرورية لإيجاد حل لأزمة حقل الشرارة.

. وفي ظل تفاقم الصراع حول الحقول النفطية تسابق المتصارعون في رسم خريطة جديدة للنفط الليبي، حيث اتجه حفتر مدعوماً من الإمارات إلى السيطرة على الحقول خاصة الواقعة في الشرق والجنوب، في حين تسيطر حكومة الوفاق على الموانئ النفطية والمؤسسة الوطنية للنفط، وما زالت بعض الحقول عالقة بين الأطراف المتصارعة، فبعضها يعمل والآخر مغلق كما سيطرت قوات حفتر على منطقة الهلال النفطي الذي يضم عدة مدن بين بنغازي وسرت ، كما أنها تتوسط المسافة بين بنغازي وطرابلس)، وتمثل المنطقة المخزون الأكبر من النفط، إضافة إلى موانئ السدرة ورأس لانوف والبريقة، وتصدر منطقة الهلال النفطي بليبيا نحو 500 ألف برميل يومياً.

ونجحت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، التي يطلق عليها “الجيش الوطني الليبي” في فرض سيطرتها على الجنوب الليبي، فبراير الماضي، لكن السكان هناك يشتكون من انتهاكات يتعرضون لها على أيدي هذه القوات.

يكشف شاهد من أعيان التبو بمدينة مرزق، عن شن قوات حفتر بعد سقوط المدينة حملة اعتقالات وتنكيل بالمدنيين، تخللتها إعدامات ميدانية وتصفية جسدية، فضلاً عن سرقة ممتلكات السكان.

وقال الشاهد إن قوات حفتر استعانت بمسلحين أجانب حاصروا مداخل المدينة ومخارجها قبيل اقتحامها، ومنعوا دخول أي مواطن، وسط قصف عشوائي من الطيران، خلف خسائر مادية وبشرية واسعة. ويتابع الرجل أن سقوط المدينة في يد حفتر جاء عقب تدمير معظم منازلها، وقتل العشرات من المدنيين؛ ما دفع قوة حماية الجنوب المشكلة من مقاتلين من قبيلة التبو للانسحاب من مواقعها، وإعلان أتباع حفتر سيطرتهم الكاملة عليها.

ولم يكن هذا الشاهد هو الوحيد؛ إذ أكدت عضو مجلس النواب عن مرزق، رحمة أبو بكر، في حديثها لـ”الخليج أونلاين” الرواية نفسها.

وقالت أبو بكر إن العملية العسكرية تضمنت إهانات واعتداء على النساء وانتهاكات لحرمة المنازل، وأكدت أن الجرائم المرتكبة في مرزق تجاوزت تلك المرتكبة في درنة (شرقي البلاد وأتم حفتر سيطرته عليها فبراير الجاري). وتزيد النائبة أبو بكر، أن العملية العسكرية تستهدف مُكوّن التبو، وهي قبيلة كبيرة، ومكون رئيسي في المجتمع الليبي بالجنوب، وارتكبت قوات اللواء المتقاعد فيها جرائم إنسانية بحق الأهالي والنساء على حد سواء، وتخللها أعمال سرقة وحرق للمنازل والممتلكات، بحسب قولها.

الجبالي يتهم أبوظبي بتخريب ديمقراطية تونس

تونس - وكالات:

اتهم القيادي السابق في حزب النهضة وأول رئيس حكومة بعد الانتخابات التي عقبت ثورة 2011، حمادي الجبالي، دولة الإمارات بـ”تخريب ديمقراطية تونس”، ملمحاً إلى”تورطها” في اغتيال الزعيم المعارض شكري بلعيد. وقال الجبالي، في حوار على “راديو ماد”الخميس، إن “دولة الإمارات عملت على ضرب حزب النهضة وإحباط الثورة التونسية”، مؤكداً أنها “استهدفت تونس لأن تونس وحدها ظلت صامدة وانتصرت للحرية والديمقراطية”، على حد قوله.

ولفت القيادي السابق في حزب النهضة إلى أن “الإمارات ترصد أموالاً مهولة من أجل تخريب الديمقراطية التونسية وضرب الثورة”، قائلاً “ابحثوا عن الدور الإماراتي في تخريب سوريا واليمن وليبيا.. وهي تستهدف تونس التي بقيت وحدها سداً منيعاً”.

وأكد رئيس الحكومة الأسبق “تورط أياد خارجية في اغتيال”شكري بلعيد في العام 2013، قائلاً “ابحثوا عن دور الإمارات”.

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ولمح في سياق حديثه إلى ما أثبتته تقارير المخابرات الأمريكية من تورط دولة الإمارات في “تمويل الإرهاب في عدة مناطق نزاع”، معقباً عن تساؤل الصحفي من مغبة اتهامه المتواصل لـدول شقيقة” على غرار الإمارات والسعودية، بأنهما “ليستا بريئتين.

ولفت الجبالي إلى أن “الإمارات تقف ضد الحرية والتغيير والثورة في كل مكان، وهي تناقض كل هذه القيم والمبادئ وتعمل على إفشالها”.

تحذير من انتهاكات حقوقية بالسعودية والإمارات ومصر

أبوظبي تموّل منظمة دولية للتغطية على انتهاكاتها

جنيف - وكالات:

أعلنت دولة الإمارات عن مساهمة طوعية بمبلغ قدره 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم برامج وأنشطة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وذلك في مسعى مكشوف للتغطية على انتهاكاتها لحقوق الإنسان وفق ما يتم توثيقه من منظمات دولية. هذا السخاء الإماراتي جاء خلال كلمة ألقاها أحمد عبدالرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي في الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان التي انعقدت في جنيف. في غرفة أخرى على هامش مجلس حقوق الإنسان كانت أربع منظمات تعقد ندوة توضح جرائم حقوق الإنسان في الإمارات، تلك الصفحة السوداء للدولة التي تحاول تغطيتها بالمال لكنها تفشل في كل مرة.

وحذّر باحثون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان من ارتفاع حدة التهديدات والانتهاكات التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومصر واليمن، وغيرها من الأنظمة الشمولية، لافتين إلى أن أحكام السجن والتضييق على نشطاء حقوق الإنسان شهدت ذروتها في السعودية في عهد محمد بن سلمان، وفي مصر منذ اعتلاء عبد الفتاح السيسي الحكم في بلاده.

وإزاء الانتهاكات المتفاقمة في السعودية ومصر واليمن، أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنه دعا مجلس حقوق الإنسان والمقررين الخواص إلى تشكيل لجنة تحقيق حول الانتهاكات التي تطال العاملين في المدافعين عن حقوق الإنسان داعياً في الوقت ذاته إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الجرائم التي تُرتكب بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية ومصر واليمن بما يفضي إلى إحالة مرتكبي الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية.

أكاديمي إماراتي يغري الفلسطينيين بـ25 مليار دولار

أبوظبي - وكالات:

قال الأكاديمي الإماراتي المعروف “عبدالخالق عبدالله”، إن قيمة تمرير صفقة القرن الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي 25 مليار دولار إجمالي استثمارات بالضفة الغربية وغزة على مدى 10 سنوات. وأضاف في تغريدة عبر “تويتر”، أن الصفقة ستضمن مساعدات بقيمة 40 مليار دولار لكل من مصر والأردن ولبنان في حال القبول بالصفقة.

وترتكز الصفقة على مبدأ إزالة الحدود بين إسرائيل وفلسطين وفق حقائق ومعطيات سنة 2019، بحسب “عبد الله”.

ومن المخطط أن تحول الصفقة، حال تمريرها، الضفة الغربية المحتلة لقطاع إداري تحت حكم إسرائيلي شبيه بوضع “هونج كونج” في علاقتها مع الصين. والمعضلة الكبرى، بحسب المستشار السابق لولي عهد أبوظبي، أنه “إذا لم تقبل السلطة الفلسطينية بالصفقة فسيصدر العدو الإسرائيلي تشريعاً بضمه كلياً ونهائياً”.

وتابع في تغريدة ثانية: “مع الأسف عنتريات صائب عريقات (كبير المفاوضين الفلسطينيين) لن تفيد القضية. هذا من تبقى من فلسطين”. وكشفت صحيفة فلسطينية أن مصادر مطلعة بواشنطن أكدت أن “جاريد كوشنر” صهر الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” وكبير مستشاريه، أنهى معالم الخطة المعروفة بـ”صفقة القرن” لتسوية القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أنها تتضمن مفاجأة صادمة للشعوب العربية.