جوايدو يتعهد بالعودة إلى فنزويلا رغم التهديدات

كاراكاس- أ ف ب:

أكد زعيم المعارضة في فنزويلا خوان جوايدو بعد لقاء مع الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو في برازيليا أنه سيعود إلى بلده “الاثنين على أبعد حد” على الرغم مما أسماه بالتهديدات وكان جوايدو رئيس البرلمان الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة غادر فنزويلا في 22 فبراير على الرغم من قرار قضائي بمنعه من السفر، وقد يتم توقيفه فور عودته كما قال الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو. وفي مؤتمر صحفي، قال جوايدو، “تلقيت تهديدات شخصية ضد عائلتي لكنني مهدد أيضاً بالسجن من قبل النظام”. وأضاف “لكن هذا لن يمنعني من العودة إلى فنزويلا، الاثنين على أبعد حد”.

في نيويورك، أخفق مجلس الأمن الدولي كما كان متوقعاً في تبني أي من القرارين الأمريكي والروسي حول فنزويلا. فقد استخدمت موسكو وبكين حق النقض الفيتو لمنع تبني مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة ويدعو إلى انتخابات رئاسية “حرة وعادلة وتتمتع بالصدقية” و”إيصال المساعدة الإنسانية بلا عراقيل” إلى فنزويلا. وأخفقت موسكو أيضاً في تمرير مشروع قرارها الذي يهدف إلى “إدانة التهديدات باللجوء إلى القوة” ضد كراكاس لكنه لم يحصل على دعم أكثر ثلاث دول أخرى هي الصين وجنوب إفريقيا وغينيا الاستوائية. وتعكس المبادرتان الانقسام في الأسرة الدولية حول فنزويلا. وكانت الولايات المتحدة والبرازيل وكولومبيا وغالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اعترفت بجوايدو، بينما يتمتع مادورو بدعم روسيا والصين وإيران وسوريا وكوبا.. وحول الوضع في بلده، قال جوايدو إن “300 ألف فنزويلي معرضون للموت” بسبب نقص المواد الغذائية والأدوية. وأضاف “الخيار ليس بين جوايدو ومادورو بل بين الديموقراطية والديكتاتورية وبين البؤس والرخاء”، مؤكداً “نحن نكافح من أجل انتخابات حرة، انتخابات ديموقراطية”. وقبل لقائه بالرئيس البرازيلي، اجتمع زعيم المعارضة الفنزويلية مع دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي.