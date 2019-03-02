غزة: إصابة 17 فلسطينياً برصاص الاحتلال

غزة - وكالات:

ارتفع عدد الإصابات في صفوف الفلسطينيين المشاركين في فعاليات مسيرة العودة الكبرى شرقي قطاع غزة جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى 17 إصابة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن 17 مواطناً أصيبوا بالرصاص الإسرائيلي، حيث وصفت إصابتهم بالمتوسطة، في حين أكدت بوجود اختناقات جراء قنابل الغاز السامة التي يطلقها الاحتلال. كما أفادت المصادر بأن قوات الاحتلال استهدفت صحفياً وثلاثة مسعفين بقنابل الغاز مباشرة.

وبدأت الجماهير الفلسطينية، عصر أمس بالتوافد إلى مخيمات العودة شرقي القطاع للمشاركة في فعاليات الجمعة ال49 من مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، أهالي القطاع للمشاركة الفعالة في جمعة “باب الرحمة” بمخيمات العودة.. مؤكدة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها، وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط صفقة القرن المزعومة.

وفي سياق متصل أدى أكثر من ثلاثين ألف فلسطيني صلاة الجمعة، أمس برحاب المسجد الأقصى المبارك رغم أحوال الطقس الباردة، في حين أدى الآلاف الصلاة في مصلى الرحمة داخل المسجد الأقصى، وفي الساحتين الأمامية والعلوية.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان لها، بأن آلاف المقدسيين حرصوا على أداء صلواتهم في مصلى الرحمة للحفاظ على ديمومة فتحه وإعماره من المصلين، وتحدياً لتصريحات قادة الاحتلال الذين يحرضون لإعادة إغلاق المصلى وعدم تحويله لمسجد داخل “الأقصى”.

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ولفتت إلى أن عدداً كبيراً من المقدسيين، الذين أبعدهم الاحتلال عن المسجد الأقصى على خلفية المشاركة في افتتاح مصلى الرحمة، أدوا صلاة الجمعة في باب الأسباط وأمام مقبرة “باب الرحمة” الملاصقة لسور المسجد الأقصى الشرقي.

ويأتي هذا الإقبال الكبير للمقدسيين على المسجد الأقصى بعد أن قامت سلطات الاحتلال، خلال الليلة الماضية، بإبعاد الموظف بقسم الإطفاء في دائرة الأوقاف الإسلامية عماد عابدين عن مصلى باب الرحمة لمدة سبعة أيام، وهي المرة الأولى التي يتم فيها الإبعاد عن هذه المنطقة دون المسجد الأقصى بشكل عام. يشار إلى أن آلاف المصلين تدافعوا يوم الجمعة الماضي ليشاركوا في إعادة فتح مبنى ومصلى “باب الرحمة” في الجهة الشرقية داخل المسجد الأقصى المبارك، بعد إغلاقه من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في العام 2003.

.. و8 شهداء و810 جرحى خلال فبراير

رام الله - قنا: ذكر “مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق” التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن ثمانية فلسطينيين بينهم أربعة أطفال قد استشهدوا، وجرح نحو 810 مواطنين، واعتقل 500 مواطن، فيما تم هدم 43 بيتاً ومنشأة على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر فبراير الماضي. وأفاد المركز، في تقرير نشر أمس، حول أبرز الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني خلال شهر فبراير، بارتقاء ثمانية شهداء بينهم أربعة أطفال برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وعلى حدود قطاع غزة، 6 شهداء من القطاع وشهيدان في الضفة الغربية..لافتاً إلى أن من بين الشهداء يوجد أسير استشهد في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بعد قضائه (28) عاماً في الأسر، وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه وترفض تسليمه لعائلته في قطاع غزة.. مضيفا أن سلطات الاحتلال ما زالت تحتجز في ثلاجاتها (37) جثماناً لشهداء من الضفة الغربية وقطاع غزة في مخالفة صارخة للقانون الإنساني الدولي.

وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال الشهر الماضي، نحو500 مواطن في كل من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وتركزت عمليات الاعتقال في مدينة القدس المحتلة عقب قيام المقدسيين بفتح مصلى ”باب الرحمة” المغلق منذ ستة عشر عاماً، وطالت الاعتقالات قيادات ورجال دين ومحامين مقدسيين.

وأضاف أن قوات الاحتلال قد أصابت وجرحت نحو 810 مواطنين في كل من الضفة الغربية بما فيها القدس.