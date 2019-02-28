مظاهرة في نيويورك ضد جرائم السعودية في اليمن

نيويورك- وكالات: شهدت مدينة نيويورك الأمريكية، الثلاثاء، مظاهرة احتجاجية رافضة للغارات الجوية والحصار الذي يفرضه التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على اليمن. واحتشد المحتجون أمام القنصلية السعودية بمدينة نيويورك، معربين عن رفضهم للجرائم السعودية في اليمن، وللدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة للمملكة. وحمل المتظاهرون في أيديهم لافتات كتبوا عليها عبارات من قبيل: «قصف المستشفيات جريمة حرب»، و»الحصار الأمريكي-‏السعودي سيقتل 20 مليون شخص»، و»أوقفوا جرائم الحرب التي ترتكبها السعودية وأمريكا». أحد المحتجين حمل في يديه دمية لتسليط الضوء على الأطفال الذين يلقون حتفهم باليمن جراء الحرب. تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب الأمريكي، اعتمد في 13 فبراير الجاري، مشروع قانون يدعو الولايات المتحدة لقطع الدعم العسكري للسعودية في الحرب المستمرّة باليمن. وينصّ مشروع القانون المذكور على أن تقوم إدارة الرئيس، دونالد ترامب خلال 30 يوماً بإنهاء الدعم المقدم للغارات الجوية التي يشنّها التحالف العربي، ولكافة الوحدات الموجودة باليمن، ما دام أنها لا تحارب تنظيم «القاعدة» هناك. ويشهد اليمن منذ مارس 2015، حرباً عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة «الحوثي» من جهة أخرى. وخلفت الحرب أوضاعاً معيشيّة وصحيّة متردّية للغاية، وبات مُعظم السكان بحاجة إلى مُساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.

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