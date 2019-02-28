قطر تدعو الهند وباكستان لضبط النفس وتغليب صوت الحكمة

الدوحة - قنا:

أعلنت دولة قطر أنها تراقب تطورات الأحداث ما بين جمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية بكثير من القلق، ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب صوت الحكمة. ورحبت وزارة الخارجية، في بيان أمس، بالدعوات التي أطلقها مسؤولون في كلا البلدين مؤكدين عدم رغبتهم في مزيد من التصعيد. ودعا البيان إلى السعي لحلّ الخلاف القائم من خلال القنوات الدبلوماسية والسياسية وعدم التصعيد.وأضاف البيان “إن لكلا البلدين وزنًا وتأثيرًا كبيرين في محيطيهما لذا فإن دولة قطر تتمنى على حكومتي البلدين أن تنهضا بالمسؤولية التي تقوم بما يحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي ومصلحة الشعبين.

وقد تصاعد التوتر بين الهند وباكستان فيما ينذر بنشوب حرب بين البلدين النوويتين. فقد أعلنت وزارة الخارجية الهندية ، أن القوات الجوية الهندية تصدت لطائرات باكستانية، داخل المجال الجوي الهندي صباح أمس. وقال رافيش كومار المتحدث باسم الوزارة، في تصريح له، إن باكستان حاولت استهداف المنشآت العسكرية في الجانب الهندي، مضيفا “أن القوات الجوية الهندية أحبطت محاولات باكستان بنجاح”.

وأفاد بأن القوات الجوية الهندية أسقطت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الباكستانية، وأقر المتحدث بأن القوات الهندية فقدت إحدى طائراتها الحربية من طراز ميغ-21 مع طيارها، مضيفا أن نيودلهي تقوم بالتحقق مما قالته باكستان حول القبض على الطيار الهندي.

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وكانت وزارة الخارجية الباكستانية قد أعلنت في بيان لها في وقت سابق أن القوات الجوية الباكستانية قصفت أمس أهدافا غير عسكرية وأسقطت طائرتين هنديتين داخل المجال الجوي الباكستاني. وقالت إن باكستان شنت ضربات على هدف غير عسكري، متجنبة الخسائر البشرية والأضرار الجانبية. وأضاف البيان أن الضربات كانت لإثبات حق باكستان وإرادتها وقدرتها على الدفاع عن النفس، مشيرًا إلى أن إسلام آباد ليس لديها نية للتصعيد ولكنها مستعدة للقيام بذلك إذا أجبرت. ودعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الهند إلى الحوار لحل الخلاف الحالي بين البلدين. وقال خان عقب اجتماع لهيئة القيادة الوطنية المسؤولة عن اتخاذ القرارات بشأن القضايا النووية “علينا أن نجلس معا ونتحاور من أجل حل هذا الخلاف مع الهند”.

وجدد خان استعداد بلاده للتعاون في التحقيق بشأن التفجير الانتحاري الذي استهدف قافلة أمنية في الشطر الهندي من كشمير وخلف مقتل أكثر من 40 شخصًا. كما دعا إلى التحلي بـ ”الحكمة والتعقل” لحل الأزمة الراهنة، مشيرًا إلى أن باكستان والهند “غير مسموح لهما بأي خطأ في الحسابات بالنظر لإمكاناتهما العسكرية”.

وقد دعت كل من فرنسا وروسيا والصين البلدين إلى التهدئة وضبط النفس. وأعرب المتحدث باسم الخارجية الصينية لو كانج عن رغبة بلاده في أن تلتقي الهند وباكستان في منتصف الطريق، وأن تحافظا على هدوء الأعصاب. كما عبر وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو عن قلق بلاده إزاء التوتر الأخير بين البلدين، داعيًا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والتحلي بالحكمة” فيما قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن بريطانيا قلقة بشدة بشأن التوترات المتصاعدة بين الهند وباكستان، وحثت الطرفين على ضبط النفس.