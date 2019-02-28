حماس: لا تقدم بملف تبادل الأسرى مع إسرائيل

غزة- وكالات:

حذر عضو المكتب السياسي لحركة حماس، ومسؤول ملف الأسرى فيها، موسى دودين، من مواصلة سلطات الاحتلال نهجها العدواني والإرهابي في قمع الأسرى والتنكيل بهم، مؤكدًا أن ذلك من شأنه تفجير الأوضاع في السجون بشكل غير مسبوق، وينتقل صداه لتهديد أمن المنطقة. وقال دودين: إنه في حال حدث انفجار داخل السجون فلن يقتصر الأمر عليها بل سيمتد، فلا نقبل المساس بالأسرى، ومن المستحيل تركهم لقمة سائغة لسلطات الاحتلال واليمين الصهيوني. وأكد أن حركة حماس تجري مشاورات مع الفصائل وقوى الشعب الفلسطيني، وأطراف دولية لوقف التصعيد الإسرائيلي الممنهج ضد الأسرى، مردفًا: نراهن على إرادة الأسرى وعلى وحدة الحركة الأسيرة، وإرادة الشعب الفلسطيني وتبنيه لقضية أسراه.

ولفت إلى أن السجون تشهد حالة غليان غير مسبوقة، مع تواصل سلطات الاحتلال في الانقضاض على الكثير من إنجازات الحياة اليومية للأسرى.

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وبين دودين أن التصعيد الأكثر خطورة تمثل بتركيب أجهزة تشويش ضارة جدا تؤثر على صحة الأسرى بشكل عام، في محاولة لاستغلال قضية الأسرى في البازار الانتخابي الإسرائيلي، لإظهار التنافس في أي الأطراف يشدد على الأسرى أكثر، لكن عودنا الأسرى أنهم لن يكونوا لقمة سائغة ولن يقبلوا هذا الإرهاب الممنهج.

وبشأن قطع السلطة رواتب الأسرى، أكد أن المساس برواتبهم ومخصصات الشهداء والجرحى من السلطة أو الاحتلال، أمرٌ مرفوض وغير مقبول. وأضاف: للأسف الاحتلال استغل قطع السلطة رواتب الأسرى والشهداء والجرحى في غزة، واتخذ ذلك ذريعة مجانية للمساس بالأسرى بشكل عام، وهو أمر مؤسف ومؤلم. وحول تناول تقارير إسرائيلية الحديث عن قرب إبرام صفقة تبادل في قضية جنود الاحتلال الأسرى والمفقودين في غزة، أكد دودين عدم مصداقية الشائعات التي خرجت في الأيام الماضية حول قرب التوصل لصفقة، وأنه لا يوجد أي تقدم حقيقي في هذا الملف، وأن سياسة الاحتلال في التعاطي مع هذا الموضوع لم تتغير.

وأوضح أن الاحتلال يماطل في هذا الملف وغير جاد، وحكومة بنيامين نتنياهو غير مؤهلة لإجراء صفقة تبادل لأنها تضحك على عوائل الجنود الإسرائيليين الأسرى، وتوهمهم أن هناك مفاوضات، وهذا غير صحيح. وشدد عضو المكتب السياسي لحماس على أن المفاوضات بشأن صفقة تبادل متوقفة، مردفًا: أبلغنا كل الوسطاء في هذا الموضوع، أن البدء في مفاوضات صفقة تبادل جديدة يبدأ من حيث انتهت الصفقة الماضية، على قاعدة التزام الاحتلال بإطلاق سراح كل الأسرى الذين أعاد اعتقالهم، ووقف الهجمة المسعورة على الأسرى في السجون.