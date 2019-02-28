الجبير يتهرب مـــن الإجـــابــــة عن تحقيقات خاشقجي

الرياض- وكالات: امتنع وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أمس، مرتين، عن الإجابة بشأن استعداد بلاده للتعاون مع تحقيق أممي بشأن مقتل الصحفي السعودية جمال خاشقجي. جاء ذلك وَفق ما ذكرته وكالة «رويترز»، مؤكدة أن الجبير تجنّب الردّ على سؤال وجهته مرتين عما إذا كانت المملكة ستتعاون مع تحقيق تقوده الأمم المتحدة في مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول التركية في 2 أكتوبر الماضي. وقال الجبير لمجلس حقوق الإنسان، إن «السعودية ستتعاون مع آليات المجلس»، دون الإشارة صراحة إلى تحقيق الأمم المتحدة في مقتل خاشقجي.

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