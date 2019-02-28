ابن سلمان يؤجّج الصراع بين الهند وباكستان

الدوحة - الراية:

رغم احتفاء وسائل الإعلام السعودية والمصرية بوساطة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإنهاء التوتر العسكري بين الهند وباكستان خلال جولته الآسيوية التي شملت البلدين بالإضافة إلى الصين.. شن الطيران الهندي هجوماً خلال الأيام الماضية على أهداف المسلحين داخل باكستان وذلك في تصعيد خطير للتوتر بين البلدين النوويين الجارين.

فقد تعهّدت الرياض المساعدة على «خفض التصعيد» على خلفية التوترات المتنامية بين إسلام أباد ونيودلهي خلال قمة عقدت في باكستان قبل أن يتوجّه ولي العهد السعودي إلى الهند، المحطة الثانية في جولته الآسيوية.

أعلن ذلك وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير خلال مؤتمر صحفي في إسلام أباد، بينما استدعت باكستان سفيرها لدى نيودلهي «للتشاور»، في آخر تطور يطرأ على الأزمة الدبلوماسية بين الجارتين النوويتين.

وجاءت الزيارة في توقيت يشهد توتراً متصاعداً بين باكستان والهند التي اتّهمت إسلام أباد بإيواء مسلّحين تتّهمهم بشن اعتداء دامٍ في الشطر الهندي من كشمير.

فقد أدى هجوم انتحاري استهدف الخميس قوات الأمن الهندية في كشمير إلى مقتل 41 جندياً على الأقل، وقد أفادت وسائل إعلام محلية بتبنّي «جيش محمد» في باكستان الاعتداء.

وما أن غادر محمد بن سلمان الهند، تصاعدت حالة التوتر، ووصلت إلى بوادر حرب بين الهند وباكستان، بعد أن أعلنت مصادر من القوات الجوية الهندية، قيام سرب من المقاتلات الميراج-2000 الهندية بدك وتدمير معسكر رئيسي لإرهابيي جيش محمد، عبر «خط السيطرة» القاسم لكشمير.

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وترتبط إسلام أباد بتحالف تاريخي مع الرياض. لكنها التزمت الحذر في علاقتها مع السعودية عبر المحافظة على علاقات جيدة مع إيران، خصم الرياض الإقليمي في المنطقة.

المفاجأة أن وساطة ابن سلمان لم تفشل فقط، بل أن الاتهامات طالت محمد بن سلمان نفسه بالمساهمة في تأجيج الصراع العسكري بين الهند وباكستان.

ونشرت صحيفة لوفيجارو تقريراً تحت عنوان: «ابن سلمان يؤجج التوتر بين باكستان والهند»، يقول: إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وبسبب خطة زيارته لباكستان والهند بالتتابع وقع في خطأ يتجنبه كل زعماء العالم منعاً لتأجيج التوتر بين الجارتين النوويتين.

ووفقاً لوكالة الأنباء «بي تي آي» الهندية نقلاً عن مصادر مُطلّعة، فإن الهند «أبدت تحفظات بشأن قدومه إلى الهند انطلاقاً من باكستان». وأفادت صحيفة «مينت» الهندية بأن الحكومة قد أوضحت لمسؤولين سعوديين أن زيارة ولي العهد للعاصمة نيودلهي «مباشرة بعد زيارة إسلام آباد لن تكون أمراً مقبولاً».

وفي تناقض حاد مع مسار الطائرة الحربية التي كانت ترافقه، شعر ولي العهد بما قد ينتاب الطرف الذي يُفرض عليه الحصار عندما أجبرته الهند في وقت لاحق على التحليق من الرياض لتجنّب القدوم مباشرة من منافستها الإقليمية باكستان. وقد اضطر ولي العهد السعودي ، الذي ساهم في فرض حصار جوي على قطر، إلى العودة إلى الرياض ولم يتمكن من الوصول إلى الهند إلا في الليلة التالية.

وفي الهند أغضب ولي العهد بتصريحاته باكستان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي حينما قال: «مسألة التطرّف والإرهاب تمثل مصدر قلق مشترك، والمملكة مستعدة للتعاون مع الهند بكل الطرق الممكنة، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخبارية». بعدها وقّع 5 اتفاقيات ثنائية في مجالات الاستثمار والسياحة والإسكان والإعلام والبث الإذاعي. وأعرب ولي العهد السعودي عن أمله في أن تتجاوز قيمة استثمارات بلاده في الهند 100 مليار دولار على امتداد السنتين المُقبلتين دون تقديم أي تفاصيل أخرى.