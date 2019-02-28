ترامب متفائل بنجاح محادثاته مع كيم

هانوي - وكالات:

التقى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة الفيتنامية هانوي أمس في ثاني قمة لهما. وقال البيت الأبيض إن الزعيمين سيجريان اليوم الخميس سلسلة من الاجتماعات المكوكية التي لم يتم الإعلان عن مكانها. ورفض ترامب أي تلميح إلى أنه يتراجع عن المطالب الأمريكية لنزع السلاح النووي في كوريا الشمالية. وتصافح كيم وترامب وابتسما لفترة قصيرة أمام صف من أعلام بلديهما في فندق متروبول في هانوي. وأبلغ ترامب الصحفيين أنه يعتقد أن المحادثات ستكون ناجحة للغاية. وعندما سئل إن كان سيتراجع عن مطلب نزع السلاح النووي أجاب بالنفي. وعندما سئل إن كان سيعلن نهاية رسمية للحرب الكورية، وهو أمر لطالما دعت إليه بيونجيانج أجاب ترامب “سنرى”. وخلال الاستعداد لهذه القمة، لمح ترامب إلى أنه قد يتبنى موقفًا أكثر مرونة، قائلاً إنه ليس في عجلة من أمره لتحقيق نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية. وكرر هذه التصريحات أمس، قائلاً إنه يشعر بالرضا رغم أن بعض الناس يعتقدون أن المحادثات ينبغي أن تتحرك بوتيرة أسرع. وطرح ترامب احتمال تخفيف العقوبات إذا قامت كوريا الشمالية بتحرك “جاد” . وقال كيم إنهما تغلبا على عقبات لعقد هذه القمة. وقال “الآن وبعد أن التقينا هنا مرة أخرى بهذا الشكل، أنا على ثقة من أنه ستكون هناك نتيجة ممتازة ستلقى ترحيبًا من الجميع وسأبذل كل ما في وسعي لتحقيق ذلك. ومن المقرر أن يعقد ترامب وكيم حوارًا ثنائيًا مدته 20 دقيقة يعقبه عشاء مع مساعديهما. وسيكون بصحبة ترامب وزير الخارجية مايك بومبيو والقائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني بينما سينضم إلى كيم كبير مبعوثيه كيم يونج تشول ووزير الخارجية ري يونج هو. وعلى الرغم من عدم تحقيق تقدم يذكر لوقف برامج الأسلحة في كوريا الشمالية فإن ترامب يعول فيما يبدو على العلاقة الشخصية التي تربطه بالزعيم الكوري الشمالي الشاب والحوافز الاقتصادية بعد 70 عامًا من العداء بين واشنطن وبيونجيانج. وقال ترامب عبر تويتر صبيحة وصوله هانوي “فيتنام إحدى البقاع القليلة التي تزدهر على سطح الأرض. وقريبًا ستكون كوريا الشمالية كذلك وبسرعة جدًا إذا نزعت سلاحها النووي” . وأضاف “الإمكانات رائعة، فرصة عظيمة، لا مثيل لها تقريبًا في التاريخ، أمام صديقي كيم جونج أون سنعرف قريبًا، إنه أمر مثير للاهتمام” .