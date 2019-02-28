العفـو الـدولــيـة تشـيد بقطـر وتهـاجـم محاصـريها

عواصم - وكالات:

أصدرت منظمة العفو الدوليّة «أمنيستي» تقريرها السنوي عن حال حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط، ووجهت فيه انتقادات لاذعة لسلوك دول السعودية والإمارات والبحرين، في مقابل إشادات بجهود دولة قطر الإصلاحية في هذا المجال. واستعرض التقرير الصادر الثلاثاء، بعنوان «اللامبالاة العالمية إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. تؤجج ارتكاب الفظائع والإفلات من العقاب»، أوضاعَ حقوق الإنسان في 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 2018.

قطر تتقدّم حقوقياً

وعن قطر، أشاد التقرير بالقوانين الإصلاحية التي أصدرتها الحكومة العام الماضي، وأبرزها كان انضمام الدوحة إلى «المعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» و»المعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية». وفي سبتمبر الماضي، أصدرت قطر قانوناً بشأن اللجوء السياسي، وهو «خطوة إيجابية وتاريخية على مُستوى دول الخليج العربية»، بحسب المنظمة. كما أصدرت قطر قوانين في مصلحة العمال الأجانب، كان أبرزها السماح للعامل بالسفر دون إذن كفيله، كما تمّ إنشاء «صندوق دعم وتأمين العمال»، ومن بين مهامه توفير الأموال اللازمة لدفع مستحقات العمال الذين كسبوا قضاياهم أمام لجان فضّ المنازعات العمالية. وكدلالة على تحسن دعمها النهج الحقوقي، سمحت قطر بافتتاح مكتب لمنظمة العمل الدولية في أبريل الماضي، في إطار اتفاق للتعاون التقني مدته 3 سنوات، تلتزم فيها الحكومة القطرية بمراجعة قوانينها بما يتماشى مع المعايير الدولية للعمل، تحت إشراف خبراء من المنظمة.

السعودية

أما في المملكة العربية السعودية، فقد تعرض عددٌ من منتقدي الحكومة والأكاديميين ورجال الدين والمدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقة والاعتقال والمحاكمة على أيدي السلطات، في مواصلة لقمع ناشطي المجتمع المدني.

ففي مايو 2018، شنّت السلطات حملة اعتقالات شملت ما لا يقل عن 8 من المدافعات عن حقوق الإنسان، اللاتي سبق أن ناضلن ضد الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارات، وضد نظام ولاية الرجل. وبحلول نهاية العام، كان جميع المدافعين عن حقوق الإنسان السعوديين تقريباً، إما رهن الاحتجاز أو يقضون أحكاماً بالسجن أو اضطُروا إلى الفرار من البلاد. وقالت المنظمة إن «واقعة مقتل الصحفي جمال خاشقجي المروِّعة»، في أكتوبر 2018، «أشعلت شرارة غضب عالمي غير مسبوق، طالب السلطات السعودية بإجراء تحقيق في الحادثة، بل وحفَّز دولاً مثل الدنمارك وفنلندا على اتخاذ إجراءات نادرة بتعليق عمليات تزويد السعودية بالأسلحة.

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الإمارات والبحرين

وفي دولة الإمارات والبحرين، عُوقب كل من «أحمد منصور» و»نبيل رجب»، الناشطين البارزين، بالسجن لمدد طويلة بلغت 10 سنوات، و5 سنوات على التوالي، بسبب منشوراتهما على وسائل التواصل الاجتماعي. واستمرت السلطات الإماراتية في إسكات النقد الموجه لها عن طريق ملاحقة المعارضين السلميين قضائياً وسجنهم. ففي 29 مايو الماضي، حكم على «أحمد منصور»، آخر المدافعين عن حقوق الإنسان المعنيين بتوثيق الانتهاكات الحقوقية بالسجن 10 سنوات، بسبب قيامه بنشر تعليقات على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي. كما ظلّ «ناصر بن غيث» الأستاذ الجامعي وسجين الرأي محبوساً بتهم تتعلق بحرية التعبير، وكان «بن غيث» قد أضرب عن الطعام احتجاجاً على ما تعرض له من إهمال طبي وعدم انتظام الزيارات العائلية في سجن الرزين سيئ السمعة. ولم تتخذ دولة الإمارات - وفق التقرير - أي خطوات للقضاء على التعذيب وغيره من صور المعاملة السيئة في أثناء الاعتقال. كما وثقت منظمة العفو الدولية، ثماني حالات احتجز فيها المعتقلون بمعزل عن العالم الخارجي في أماكن غير معلومة لأسابيع وشهور، في ظروف مهينة مع حرمانهم من أدوات النظافة الشخصية ومن فرصة الاستحمام، وتهديدهم باستعمال العنف معهم إلى أقصى حدّ.

مصر

وفي مصر، قبضت السلطات بشكل تعسفي على ما لا يقل عن 113 شخصاً دونما سبب سوى تعبيرهم سلمياً عن آراء انتقادية، ومن بينهم كثير من الشخصيات السياسية البارزة الذين انتقدوا الرئيس علناً، أو سعوا للترشح ضده في الانتخابات الرئاسية.

كما قبضت السلطات على ما يزيد على 30 من المُدافعين عن حقوق الإنسان، وتعرّض بعضهم للاختفاء القسري لفترات متباينة بلغ أقصاها 30 يوماً، وقُبض على سيدتين وأصدرت المحاكم أحكاماً بإدانتهما بعدما جاهرتا بالاحتجاج على التحرش الجنسي في مصر عبر صفحتيهما على موقع «فيسبوك». وقالت المنظمة إنّ التهاون المخيف الذي يبديه المجتمع الدولي إزاء انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جرّأ الحكومات على اقتراف انتهاكات فظيعة خلال 2018، وذلك بمنحها شعوراً بأنها لا تخشى مواجهة العدالة.