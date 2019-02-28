برشلونة يتأهل لنهائي كأس الملك

مدريد - وكالات:

تأهل فريق برشلونة إلى المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا بعدما أطاح بغريمه التقليدي ريال مدريد في معقله بملعب سانتياجو بيرنابيو بالفوز عليه بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء .. وكان الفريقان قد تعادلا ذهابا في كامب نو بنتيجة 1-1 .

انتهى الشوط الأول سلبيا بين الفريقين مع أفضلية نسبية لأصحاب الأرض.. إلا أن الشوط الثاني كان كتالونيا كاملا حيث تقدم الأوروجواياني لويس سواريز بالهدف الأول عند الدقيقة 50 قبل أن يسجل رافائيل فاران هدفا في مرمى فريقه عند الدقيقة 69.. وعاد سواريز ليسجل الهدف الثالث من ركلة جزاء . بهذه النتيجة سينتظر برشلونة الفائز من فالينسيا وريال بيتس اللذين يلتقيان الليلة في نصف النهائي الثاني للبطولة .