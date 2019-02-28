الدوحة جاهزة لاستضافة عمومية البرلماني الدولي

التقى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى أمس مع أصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانعقاد الجمعية العامة ال 140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها والتي ستستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 6 إلى 10 أبريل القادم. وأكد سعادته خلال اللقاء اكتمال الترتيبات اللازمة لانعقاد الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي وتوفير كافة مستلزمات نجاحها وتمكينها من الخروج بنتائج إيجابية تدعم العمل البرلماني المشترك وتسهم في تعميق التعاون الدولي والسلام العالمي لخير ومصلحة ورفاهية شعوب العالم.

وقال سعادة رئيس مجلس الشورى إن الظروف البالغة الدقة والتعقيد التي تمر بها مختلف مناطق العالم، والتي تنعقد الدورة القادمة للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في ظلها تتطلب مشاركة عالمية عالية المستوى في هذه الدورة تأكيدا لدور البرلمانات في التعبير الصادق عن آمال وتطلعات الشعوب، مشيراً إلى أن دورة الاتحاد البرلماني الدولي بالدوحة ستعقد تحت عنوان «البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من أجل السلام والأمن وسيادة القانون»، وذلك لأهمية التعليم ودوره في تحقيق الأهداف المرجوّة.

وعبّر سعادة رئيس المجلس عن تطلعه لاستقبال أصحاب السعادة رؤساء البرلمانات وأعضاء وفودهم في الدوحة والعمل معهم يداً بيد في سبيل تحقيق أهداف الاتحاد البرلماني الدولي وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين برلمانات دول العالم وشعوبها.

وتأتي استضافة الدوحة لاجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، لتؤكد مجددا ثقة المجتمع الدولي، لا سيما البرلمانيين الدوليين بمكانة دولة قطر ودورها في دعم السلم والأمن الدوليين، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى.

وكانت الجمعية العامة ال 139 للاتحاد البرلماني الدولي، أعلنت خلال اجتماعها الأخير في جنيف أنها ستعقد دورتها المقبلة ال 140 في دولة قطر، خلال الفترة من 6-10 أبريل 2019.

ويضم الاجتماع أكثر من 180 برلمانا، ويعتبر نجاحا كبيرا للدبلوماسية والسياسة الخارجية القطرية، يضاف إلى النجاحات العديدة لمسيرة قطر التي تنطلق بخطى ثابتة وواثقة في كافة المجالات، وفق رؤى وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. كما يؤكد مكانه قطر العالمية ودورها الحيوي في مناقشة كافة القضايا الإقليمية والدولية.

يشار إلى أن مجلس الشورى أعلن مؤخرا عن الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بعقد دورة الجمعية العامة ال140 للاتحاد البرلماني الدولي، حيث سيعقد المؤتمر في فندق الشيراتون، وسيتم إجراء كافة الترتيبات وفق مواعيد محددة، وهناك لجان من وزارة الداخلية ولخويا والمواصلات وعدد من اللجان لاستضافة الاجتماعات بتنظيم عالي المستوى.



منير غنام:

قطر تعزز الأمن والسلام والتنمية

ثمن سعادة السيد منير غنام، سفير فلسطين لدى الدوحة الجهود التي بذلت وإكمال الترتيبات اللازمة باستضافة دولة قطر لاجتماعات الجمعية العامة في دورتها الأربعين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها في الدوحة في الفترة من 6 إلى 10 أبريل 2019م، وأكد سعادته في تصريحات صحفية أن استضافة دولة قطر للدورة ال140 للاتحاد البرلماني الدولي هو حدث يكتسب أهمية كبيرة في وقت شديد الحساسية على المستوى الدولي وأيضا، على المستوى الإقليمي في المنطقة، وأكد سعادة السفير أنها ستكون استضافة متميزة معرباً عن أمله في أنها ستحمل الخير لدول الإقليم والمجتمع الدولي ككل لأن العالم كله يشهد اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي. وقال: ننظر لهذا الاجتماع كحدث ينطوي على أهمية بالغة في ضوء الظروف المعقدة التي يشهدها الإقليم، كما نقدر ونثمن دور قطر الكبير في جمع كافة الأطراف الدولية على أرضها من أجل تعزيز الأمن والسلام والتنمية المستدامة، فضلا عن تنمية علاقات الصداقة بين الدول والشعوب وتعزيز القيم الإنسانية لدى المجتمع الدولي.

محمد سبحاني: مشاركة 179 برلماناً في اجتماع الدوحة

قال سعادة السيد محمد علي سبحاني، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إن استضافة دولة قطر الشقيقة لاجتماعات الجمعية العامة ال 140 للاتحاد البرلماني الدولي في أبريل القادم يأتي تأكيدا على الدور المحوري الذي تقوم به دولة قطر إقليميا وعالميا في نشر السلام ودعم الاستقرار.

وأشار إلى أن أهمية هذا المؤتمر الضخم الذي سيضم نحو 179 دولة لتدارس الظروف والمعطيات الصعبة التي يشهدها العالم على كافة الأصعدة، خاصة في الوقت الراهن، حيث يشهد العالم العديد من القضايا البالغة التعقيد والتي تحتاج إلى اجتماعات أممية كهذا الاجتماع للخروج بتوصيات وتصورات من شأنها أن تذلل بعض هذه القضايا خدمة للعالم ودعما للاستقرار، وأشار السفير سبحاني إلى أن نجاح دولة قطر في استضافة هذا المؤتمر العالمي، هو نجاح يضاف إلى النجاحات التي حققتها قطر الشقيقة في مختلف المجالات، بالرغم من الحصار الجائر المفروض على البلاد ، لتؤكد الدوحة مجددا أنها قادرة على تذليل كل الصعاب وتجاوز كافة التحديات.

دينيس كوفاليف:

التعليم يقرب الدول والشعوب

قال سعادة السيد دينيس كوفاليف القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة بيلاروسيا لدى دولة قطر، إن وفداً برلمانياً بيلاروسياً سيشارك في هذا الحدث الهام الذي يعقد سنوياً وتستضيفه دولة قطر هذا العام.

وأكد ل الراية أن هذا الحدث يعتبر فرصة جيدة للقاء برلمانات العالم في مكان واحد لمناقشة مختلف الموضوعات التي تشغل العالم ومن أهمها محور التعليم باعتباره من أهم القضايا التي تواجه عددا كبيرا من دول العالم.

وشدد على أهمية إيجاد نظام تعليمي جيد للأطفال المحرومين من التعليم، داعياً إلى أهمية البعثات الطلابية بين الدول والتي تمكن الطلاب من التعرف على دول أخرى بثقافات وعادات وتقاليد متنوعة، وأكد أن ذلك سيكسب الطلاب خبرات عالمية ويقوي من العلاقات بين الدول.

وأشار إلى أن التعليم يخلق التقارب بين الدول والشعوب، لافتاً إلى الانعكاسات الإيجابية لانعقاد هذا الحدث الدولي ليس فقط بالنسبة للبرلمانات بل للمجتمع الدولي، سيما وأن العالم أجمع سيشهد التطور المتسارع والتنمية التي شهدتها دولة قطر في مختلف المجالات.

فتح الرحمن علي:

دور قطر محوري في ترسيخ السلام والاستقرار

أكد سعادة السيد فتح الرحمن علي محمد، سفير جمهورية السودان لدى الدولة، أن دولة قطر تلعب دورا محوريا وكبيرا باستضافتها للدورة ال 140 للاتحاد البرلماني الدولي في أبريل القادم، والذي يعد من أكبر المؤسسات الدولية الهامة التي تجمع دول العالم ممثلة في برلماناتها وقيادات شعوبها، وأضاف: قطر تقوم بأدوار كبيرة ومحورية في ترسيخ السلام والاستقرار في مختلف المجالات وتنظم عدداً من المحافل الدولية من بينها تنظيم كأس العالم 2022، موجها الشكر والتقدير للدوحة على احتضانها الدورة البرلمانية القادمة والتي تناقش عددا من القضايا المؤثرة في العالم على المستوى الدبلوماسي والتنفيذي.

وأكد أن العلاقات الأخوية بين دولة قطر والسودان وثيقة ومتينة وراسخة وآخذة في التطور والنمو على جميع المستويات من خلال التعاون المشترك والزيارات المتبادلة، وأعرب عن أمنياته بالتوفيق والنجاح لهذه الدورة المتميزة التي ستحتضنها دولة قطر.

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أيوا بولونا :

قطر الأفضل في التعليم بالمنطقة

أعربت سعادة أيوا بولونا سفيرة السويد في الدوحة، عن سعادتها الكبيرة للمُشاركة في هذا الاجتماع التنويري المهمّ، الذي يمهّد لانعقاد دورة الجمعية العامة 140 للاتحاد البرلماني الدولي، وأشارت في تصريح ل الراية إلى أن بلادها ستشارك في انعقاد هذه الدورة بوفد كبير ستتاح له فرصة التعرف عن قطر، ونوّهت بأن سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس مجلس الشورى، أوضح المحاور التي سيركّز عليها المؤتمر والتي تتضمن التعليم والأمن، وأكّدت أن التعليم يعني ضماناً للأمن والسلام وسيادة القانون. وأشارت إلى التطور الكبير الذي تشهده دولة قطر والتي تعتبر من أفضل دول المنطقة في مجال الاهتمام بالتعليم، لافتة إلى نموذج المدينة التعليمية وما تحتضنه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع من مراكز علمية راقية وجامعات عالمية تقدّم تعليماً نوعياً، وأيضاً جامعة قطر التي شهدت تطوراً كبيراً حسب المؤشرات التعليمية التي حصلت خلالها على مراتب متقدمة في الآونة الأخيرة، وهناك تقدم ملحوظ تشهده الجامعة سنوياً، وشددت على أهمية تسليط الضوء على دعم وتطوير التعليم في الدول التي تُعاني من عدم الاستقرار، وعلى سبيل المثال سوريا ولبنان، والتي لا تحتاج لتوفير الغذاء فقط بل التعليم أيضاًً، وأشارت إلى ملايين الأطفال الذين لايجدون فرص التعليم.

ونوّهت بأنّها ستقوم بإعداد تقرير حول هذا اللقاء المهمّ، وإرساله إلى البرلمان السويدي للاطلاع على استعدادات البرلمان القطري لاستضافة هذا الحدث العالميّ، والبرامج المصاحبة له والمحاور التي تتضمنها أجندة المؤتمر، وأشارت إلى أن الفرصة ستكون متاحة للوفد لعقد اجتماعات منفصلة على هامش المؤتمر مع عددٍ من المسؤولين القطريين، وأوضحت أن الوفد السويدي سيصل في الخامس من أبريل وسيُغادر في اليوم الثاني عشر منه، وبالتالي هناك مجال واسع للتعرّف على التطوّر الذي تشهده دولة قطر في كافة المجالات بجانب المُشاركة الفاعلة في هذا الحدث.

إيميلو كابايرو:

قطر متميزة في تنظيم المؤتمرات

أشاد سعادة السفير الكوبي لدى قطر السيد إيميليو كابايرو رودريغيس بالمُبادرة القطرية لاستضافة هذا الحدث الدولي الهام، خاصة أنها تستضيفه لأوّل مرة. كما أكّد على جاهزية دولة قطر لتنظيم مؤتمرات ناجحة ومثمرة، لافتاً إلى تجارب قطر المتميزة في هذا المجال والتي يشهد بها العالم، وأشار سعادته إلى اهتمام بلاده الكبير بالقضايا المطروحة على أجندة المؤتمر، خاصة مسألة حقوق العمّال والحوار من أجل فض النزاعات الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بين الدول أو محاصرتها، وثمّن جهود القائمين على تنظيم هذا الحدث المُهمّ.

ستيفاني ماكولم:

مبادرة فريدة من نوعها

وصفت سعادة السيدة ستيفاني ماكولم سفيرة كندا، أن هذا اللقاء لسعادة رئيس مجلس الشورى يعتبر مبادرة فريدة من نوعها ودليلاً على تقدير عميق بهدف إطلاع أصحاب السعادة السفراء على حيثيات ومواضيع اجتماعات الدورة 140 للاتحاد البرلماني الدولي التي ستُعقد في قطر مطلع أبريل المقبل.

وأكّدت أنّ الجانب الكندي ينظر للمشاركة بعين الجديّة، خاصة أنّ قطر أثبتت دوماً على قدرتها واستعدادها لتنظيم مثل تلك المؤتمرات والاجتماعات الدولية بشكل مهني وفعّال.

وأضافت «ننظر بأهمية بالغة للمواضيع التي تمّ طرحُها للنقاش في الاجتماع الذي سيُعقد هنا، وخاصةً ما يتعلق بمجالات التعليم فنحن نولي هذا القطاع الحيوي أهمية بالغة«.

علي إبراهيم:

التعليم أساس بناء الإنسان والتنمية

أكّد سعادة السيد علي إبراهيم أحمد سفير دولة إريتريا وعميد السلك الدبلوماسي، أهمية انعقاد الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في الدوحة، وأهمية القضايا المطروحة للنقاش.

وأشار إلى أن دولة قطر سبّاقة في استضافة مثل هذه المُناسبات الدولية المهمة، وهذا التوجه ليس جديداً عليها، وأعرب عميد السلك الدبلوماسي عن أمله في أن يتكلل المؤتمر الدولي بالنجاح ويحقّق الهدف الذي تصبو إليه دولة قطر من هذا التجمع البرلماني العالميّ. وأشار سعادة سفير إريتريا إلى أن قطر والاتحاد البرلماني العالمي وفقا في اختيار الموضوع الأساسي وهو التعليم، وقال في هذه الأثناء إن عنوان «البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من أجل السلام والأمن وسيادة القانون» مهم جداً، وذلك لأهمية التعليم ودوره في تحقيق الأهداف المرجوّة.وأضاف إن التعليم هو أساس بناء الإنسان والعمل الإنساني والتنمية التي تقوم عليها كافة عمليات التنمية في العالم، وقال في هذا المنحى إن دولة قطر من دول العالم الأكثر اهتماماً بقضايا التعليم وقطعت فيها أشواطاً بعيدة، وإن هذه المناسبة سيكون لها صدى كبير فيما تتوصل إليه من مناقشات في مجال تعزيز التعليم، وقال إن الترتيبات التي ستوفرها قطر لهذا الحدث ستُساهم في الخروج بنتائج إيجابية تدعم العمل البرلماني المُشترك وتُسهم في تعميق التعاون الدولي والسلام العالمي لخير ومصلحة ورفاهية شعوب العالم.

فكرت أوزر:

البرلمانات قلب الأمم

تقدّم سعادة السيد فكرت أوزر، سفير الجمهورية التركية « بالتهنئة لدولة قطر لاستضافتها لهذا الحدث العالميّ، وقال إن البرلمانات ممثلة الشعوب وهي قلب الأمم، وهي صوت الشعوب التي تتحدث باسمهم. وأشار إلى أن البرلمانات في دول العالم هي سلطات تشريعية ذات أهمية، بالتالي فإن اجتماعاً كهذا وبهذا الحجم من شأنه أن يُسهم في خدمة الإنسانية».

ويتطلع أوزر إلى أن تناقش اجتماعات الجمعية العامة ال 140 للاتحاد البرلماني الدولي القضايا التي تهم العالم اجمع، معرباً عن أمنياته أن يرشح عن هذا الحدث الهام قرارات تخدم العالم والإنسانية جمعاء في كافة المجالات لا سيما في ظل القضايا التي يشهدها العالم، مُتمنياً لدولة قطر الشقيقة التوفيق والنجاح في استضافة هذا الحدث المهم للعالم أجمع.