مطلوب استراتيجية لتطوير خدمة النقل العام

كتبت - هبة البيه :

أكد عدد من الخبراء والمهندسين أن خدمة باصات النقل العام بحاجة لاستراتيجية عاجلة لتطويرها، موضحين أن عمل مسارات خاصة للحافلات (Bus Lane) في الطرق و الشوارع الحاليّه والمشاريع المستقبلية هو أول خطوة نحو تطوير قطاع النقل العام، لافتين إلى أن تخصيص مسارات خاصة للحافلات والشاحنات تقلل الازدحام ووقت الرحلة وتكدس السيارات على الطريق.

بالإضافة إلى تطوير خريطة مسار الخدمة وجعلها تغطي المناطق المكتظة بالسكان، وتوجيه الموظفين لاستخدام السيارات المشتركة «الكاربول» يخفف الازدحام و انبعاثات عوادم السيارات والتلوث البيئي الناتج عنها، هذا بالإضافة إلى الحفاظ على كفاءة الطرق وتخفيض نفقات صيانتها وزيادة عمرها الافتراضي داعين إلى فرض غرامات مالية على الباصات التي لا تستخدم تلك المسارات، وضرورة إطلاق حملات توعوية للتعريف بفوائد النقل العام.

تخفيف انبعاثات عوادم السيارات والتلوث البيئي

الحفاظ على كفاءة الطرق وتخفيض نفقات صيانتها وزيادة عمرها الافتراضي

ضرورة إطلاق حملات توعوية للتعريف بفوائد النقل العام

وأوضح هؤلاء في تصريحات خاصة ل الراية أن ممر الحافلات يُستخدم لتسريع النقل العام الذي قد يعيقه الازدحام المروري، وقد تكون ممرات الحافلات موجودة في مواقع مختلفة في الشارع ، مثلاً على جوانب الشارع بالقرب من الرصيف ، وقد تكون ممرات طويلة ، أو أجزاء قصيرة تستخدم للسماح للحافلات بتجاوز الاختناقات أو تقليل تعقيدات الطريق، مشددين على ضرورة العمل على تطوير خريطة مسار الخدمة وجعلها تغطي المناطق المكتظة بالسكان وتوصيلها بالمناطق الحيوية مثل مؤسسة قطر، كتارا، مستشفى حمد، سوق واقف، مطار الدوحة و غيرها.



عيسى المهندي:

الريل سيخفف الزحام بنسبة 20 %

أكد المهندس عيسى المهندي أن تخصيص مسارات بدون تهيئة المجتمع لاستخدام وسائل النقل العام تعد فكرة غير مُجدية، خاصة أنها تُعد استقطاعاً من مساحة الأرض المخصصة للسيارات وتخصيصها فقط للنقل العام، وهي قلة قليلة التي تستخدمه وعددها صغير جداً.

وتابع: إن هناك صعوبة في تطبيق هذه المسارات نظراً لاكتمال البنية التحتية لشبكة الطرق، ووضع هذا الأمر في الاعتبار يتطلب إعادة ترتيب البنى التحتية، لافتاً إلى أن دول مثل أوروبا وتركيا لديهم تقريباً نسبة 50% من الاعتماد على وسائل النقل العام ولذلك هناك ضرورة لتخصيص مثل هذه المسارات.

ولفت إلى أنه مطلوب في البداية على الأقل تخصيص مناطق لوقوف الباصات، بحيث لا تتوقف بشكل مفاجئ في منتصف الطريق وتخصص لها مواقف خاصة لا تستقطع من الطريق العام خاصة أن هذا يحد من الحوادث والزحام بشكل كبير.

ولفت إلى أن اكتمال مشروع الريل سيُساهم في تخفيف الزحام بنحو 20%، فضلاً عن أن اكتمال شبكة الطرق والأنفاق والجسور سيُساهم في تخفيف الزحام بشكل كبير، الأمر الذي لا يستدعي إضافة وتخصيص مسارات خاصة للنقل العامة.

وأوضح أن مشكلة الازدحام حالياً ناتجة عن وجود العديد من المشروعات تحت الإنشاء ومع اكتمالها ستختفي، مُطالباً بضرورة عمل حملة توعية واسعة بأهمية استخدام الطريق المداري خاصة للشاحنات وتوجيههم باستخدام هذا الطريق الجديد لتخفيف الزحام عن طرق الدوحة.

زيد الحمدان:

مسارات النقل العام تحد من الحوادث المرورية

قال زيد مشهور الحمدان - الرئيس التنفيذي لمجموعة أجيال ورئيس قسم السلامة على الطريق- فريق قطر التوعوي الموحّد: إن تخصيص مسارات لحافلات النقل العام والشاحنات له العديد من الفوائد، أهمها أنه يُساهم في تجنب الحوادث المميتة خاصة أن أكثر الحوادث التي تكون بمواجهة شاحنة أو حافلة تكون مميتة ومثل هذه المسارات تجنبنا هذا الأمر.

ولفت إلى أن وجود المسارات وزيادة الاعتماد على وسائل النقل العام يساهم في تخفيف الازدحام وإضفاء المرونة على الحركة المرورية وتسهيل انسيابها، وكذلك رفع مستوى السلامة وتقليل مخاطر وقوع الحوادث وانعكاساتها السلبية على الفرد والمجتمع، فضلاً عن تقليص التلوث البيئي والتخفيف من حدة المشكلات الناجمة عنه، ورفع كفاءة الطرق ومرافق وتسهيلات النقل الأخرى وتخفيض نفقات صيانتها وزيادة عمرها الإنتاجي. واقترح ضرورة أن يتم تخصيص أوقات محدّدة لانطلاق الحافلات للمناطق المختلفة التي عليها إقبال كبير وتعتبر مزارات سياحية مثل سوق واقف وكتارا وغيرها، على أن تنطلق بمواعيد محدّدة وفي مختلف المناطق فضلاً عن المناطق الخارجية. وأكد على ضرورة إطلاق حملات توعوية من قبل وزارة الموصلات للتعريف بفوائد النقل العام الاقتصادية للأفراد.

إبراهيم السليطي:

تخصيص المسار الأيمن للحافلات وباصات المدارس

أكد المهندس إبراهيم السليطي عضو جمعية المهندسين القطرية أن تطبيق مسارات خاصة لحافلات النقل العام يتطلب خطة واستراتيجية مدروسة، خاصة في ظل قلة الاعتماد على النقل العام، والغالبية العظمة تستخدم السيارات الخاصة، لافتاً إلى ضرورة تخصيص هذه المسارات في أوقات معيّنة من اليوم، وقال: إن هذه التجربة نجحت في الدول الأوروبية وتركيا نظراً لاعتمادهم الكبير على الحافلات والقطارات في التنقل، ونحن بحاجة لتهيئة المجتمع وتشجيعه على استخدام وسائل النقل العام، موضحاً بضرورة أن يتم عمل النقل العام بمستوى معين من شأنه جذب المواطنين والمقيمين لاستخدامه، لافتاً إلى أن فئة الشباب ستكون الأكثر تقبّلاً لهذه الفكرة من فئة كبار السن.

وتابع: مطلوب تخصيص المسارات في الجانب الأيمن من الطرق للحافلات وباصات المدارس لتخفيف الزحام عن الطرق والاستفادة من هذه المسارات وعدم إخراجها من الخدمة باقي اليوم الذي يقل فيه الاعتماد على النقل العام ويقل كذلك مرور الشاحنات فيه.

أحمد الجولو:

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تطبيق تجريبي للتجربة على شوارع مزدحمة



أكد المهندس أحمد الجولو - رئيس اتحاد المهندسين العرب على أهمية تخصيص مسارات خاصة للنقل العام خاصة أنها تعيق الحركة المرورية في كثير من الأحيان نظراً لحركتها البطئية على الطرق، لافتاً إلى ضرورة تحديد مواقف خاصة بالحافلات حتى لا تعيق الحركة المرورية.

وتابع: تخصيص الجانب الأيمن من الطرق السريعة للنقل العام والشاحنات يُخفف الازدحام على الطرق، على أن يتم تخصيصها في البداية على بعض الطرق التي تشهد ضغطاً من جانب النقل العام، لافتاً إلى ضرورة عمل دراسة كاملة قبل تطبيق هذا الأمر وقياس مدى الكثافة المرورية في الشارع ومدى استخدام وسائل النقل في هذا الطريق والاحتياج له قبل تطبيقه.

وأوضح أن الطرق في وسط المدينة أكثر احتياجاً لتخصيص مسارات من الطرق السريعة والكبيرة التي لا تشهد ضغطاً كبيراً، ويعتبر استخدام النقل العام أكثر في وسط المدينة، وبالتالي فإن تخصيص مسار واحد للنقل العام أكثر احتياجاً في وسط المدينة من الطرق السريعة، بينما تحتاج الطرق السريعة مسارات للشاحنات.

وأضاف: إن خطوط سير النقل العام كذلك بحاجة لإعادة نظر وزيادة عددها وكذلك تحتاج بعض التطوير لتشجيع الأفراد من المقيمين وكافة الجنسيات لاستخدامها كبديل عن شراء أو تأجير سيارات، وهو ما يؤدي لتقليل الزحام وكذلك تقليل التلوث.

ولفت إلى أهمية الاعتماد على وسائل النقل العام والتشجيع على استخدامها بما يُساهم في تسهيل التنقل وتهيئة الأجواء العامة لزيادة الاعتماد على وسائل النقل العام، وهي رحلة طويلة مليئة بالتحديات ولكنها تستحق العناء، مُشدّداً على ضرورة وضع استراتيجية واضحة لجذب السكان لاستخدام وسائل النقل العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.

محمد المهندي:

تهيئة المجتمع لاستخدام النقل العام

قال المهندس محمد إبراهيم المهندي - خبير الإدارة الهندسية والبيئة: إن تخصيص مسارات لحافلات النقل العام والشاحنات وسيّارات الأجرة شيء جيد ومطلوب في المستقبل وينبغي مراعاته في الطرق الجديدة والحديثة.

وأكد على ضرورة مراعاة توسعة الطرق في هذه الخطة خاصة أن تخصيص هذه المسارات يتطلب وجود طرق تتضمّن أكثر من ثلاثة مسارات ولكنها غير مُناسبة داخل المدن التي تتضمّن حارتين فقط أو ثلاث، ولابد من إعداد خطة عمل مستقبلية لتأهيل المجتمع وتثقيفه بأهمية استخدام وسائل المواصلات العامة خاصة أن لها العديد من الفوائد. وأضاف أن تخصيص هذه المسارات وتشجيع الجمهور لاستخدام وسائل النقل العام يساهم في تقليل مشكلة الازدحام والتكدّس على الطريق، خاصة أنه يوفّر وسيلة نقل سريعة وجيدة، لافتاً إلى أنه مع افتتاح مشروع الريل واستهداف ربطه بوسائل النقل العام خاصة أنه من المفترض أن يكمّلا بعضهما البعض فتقوم الحافلة بنقل الأفراد من المحطات للأماكن القريبة والعودة كذلك للمحطات كما هو مُخطط له بنفس تكلفة تذكرة المترو وهو ما سيزيد من الاعتماد على وسائل النقل العام.

ولفت إلى أهمية تشجيع الجماهير على استخدام وسائل النقل العام ورفع وعي الجمهور بأهمية استخدام هذه الوسائل، كما ينبغي تهيئة المجتمع نحو هذا التوجه قبل تخصيص المسارات، مقترحاً أن يتم البدء بتوجيه الموظفين باستخدام طريقة «الكاربول» وهي أن كل مجموعة أشخاص يتشاركون في نفس السيّارة للذهاب لنفس المكان بدلاً من أن يذهب كل منهم بسيارته.

وأوضح أنه في بعض البلدان يسمح للسيارات التي تتضمّن أكثر من شخص باستخدام المسارات المُخصّصة للنقل العام للتسهيل عليهم ولتشجيع الآخرين على اتباع هذه الطريقة لتوفير النفقات وتقليل الانبعاثات وعوادم السيارات، لافتاً إلى أن استخدام السيارات المُشتركة كخطوة تمهيدية يؤهل المجتمع نحو استخدام المواصلات العامة.

وأضاف: أن استضافة كأس العالم في قطر وقدوم الجماهير من كافة أنحاء العالم، وهم قادمون من ثقافات تشجّع على استخدام المواصلات العامة، وبالتالي فسيكون من الطبيعي توافرها وتواجد مسارات مُخصّصة لها بما يُشجّع المواطنين والمُقيمين على استخدام هذه الوسائل أيضاً والاعتماد عليها.

المهندس أحمد المهندي:

المسارات ستشجّع الجمهور على استخدام النقل العام

أكد المهندس أحمد المهندي: على أن تخصيص مسارات للنقل العام والحافلات يُعد خطوة حضارية ونقلة مميزة في مجال النقل العام خاصة أن وجود مثل هذه المسارات يسمح بانسيابية الحركة المرورية ويقلل من الزحام.

ولفت إلى أن هذه الفكرة أثبتت فاعليتها وهي مطبّقة في العديد من الدول المتقدّمة مثل دول أوروبا ، ومشيراً إلى أهميتها بالتزامن مع قرب انتهاء مشروع الريل الذي سيشجّع بدوره الاعتماد على وسائل النقل العام، خاصة أن شبكة الريل سيتم ربطها بخط سير النقل العام لتوصيل الركاب من المحطات للأحياء القريبة من المحطات.

وأضاف: ضرورة أن يشمل خط سير الباصات مناطق خارج الدوحة خاصة أننا نلاحظ أن خطوط سير النقل العام تجول مناطق الدوحة أولاً، ومن يرغب في الذهاب لمنطقة خارجية يضطر للمرور بكافة مناطق الدوحة أولاً ثم التوجه للمنطقة الخارجية، وهو ما يتطلب تخصيص باصات للمناطق الخارجية خارج العاصمة الدوحة. وأوضح أن استخدام وسائل النقل العام بشكل عام وتخصيص مسارات لها تعتبر وسيلة لتقليل الازدحام والتلوث كذلك، فضلاً عن مساهمتها في تخفيض عدد السيارات في الطرق، وهو ما يساهم في تقليل الانبعاثات الضارة وهو ما يسير مع خطة التوسّع في السيارات الكهربائية.

وتابع أن التقليل من استخدام السيارات يخفف الانبعاثات الضارة بالمناخ، وعلى فرض أن كل حافلة تتسع ل60 راكباً وأن كل راكب يستخدم سيارته، فإن بعملية حسابية بسيطة نكتشف أن استخدام الحافلة في التنقل يوفر استخدام عدد كبير من السيارات، هذا بالإضافة لتخصيص جزء من هذه المسارات للدرّاجات الهوائية وهو ما يشكّل نقلة حضارية مميزة في طرق وشوارع الدوحة.

ولفت إلى ضرورة أن يتم تطبيق هذه المسارات في الشوارع الكبيرة ذات المسارات المتعدّدة أنها لن تجدي نفعاً في الشوارع ذات المسارين فقط، لافتاً إلى أن الطرق الجديدة راعت تخصيص مسار للشاحنات، وضرورة أن تكون هذه المسارات مُحدّدة بأوقات معيّنة، على ألا يُسمح في وقت الذروة للسيارات العادية بالمرور في هذه المسارات ولكن في الأوقات العادية من اليوم يسمح باستخدامها ما يجعلها لا تشكّل استقطاعاً من الطريق والاستفادة منها بأفضل صورة.



خالد النصر : مسارات خاصة للحافلات

قال المهندس خالد النصر - رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية: إن خدمة حافلات النقل العام بحاجة لاستراتيجية عاجلة لتطويرها، لا سيما أن الخدمات الملحقة بها تحتاج لإعادة نظر فورية، لافتاً إلى أن من أول الاقتراحات لتطوير النقل العام هو عمل مسارات خاصة للباصات في الطرق والشوارع الحالية والمستقبلية، لتساعد في انسيابية الحافلات وأن تكون وسيلة النقل الأسرع وكذلك الأكثر أماناً. وأوضح أن ممر الحافلات هو ممر مقتصر عليها فقط، وعادةً ما يُستخدم لتسريع النقل العام الذي قد يعيقه الازدحام المروري، وقد تكون ممرات الحافلات موجودة في مواقع مختلفة في الشارع، مثلاً على جوانب الشارع بالقرب من الرصيف، وقد تكون ممرات طويلة، أو أجزاء قصيرة تستخدم للسماح للحافلات بتجاوز الاختناقات أو تقليل تعقيدات الطريق. وتابع: تعطي الممرات الأولوية للحافلات، ما يقلل أوقات الرحلات في حالة ازدحام الطرق مع حركة المرور الأخرى وزيادة معدل الأمان. ولفت إلى ضرورة العمل على تطوير خريطة مسار الخدمة وجعلها تغطي المناطق المكتظة بالسكان وتوصيلها بالمناطق الحيوية مثل مؤسسة قطر، كتارا، مستشفى حمد، سوق واقف، مطار الدوحة وغيرها. وكذلك يجب العمل على فرض غرامات مالية صارمة لمن يستخدم تلك المسارات. وأكد على أن هناك العديد من المميزات لعمل مسارات خاصة بالحافلات منها سرعة الوصول للجهة المنشودة، وتوفير الأمان وعدم التعرّض لمشكلات العربات الصغيرة، فضلاً عن مراعاة سائقي الحافلات لحجم وسرعة الحافلات ما يشكّل تناسباً في الوقت ويقلل من عملية تأخير المرور. وأوضح أن الأمر لا يخلوا من العوائق ويُعد أهمها التكدس العمراني في العديد من المناطق ما يعوق حركة التوسّع في شبكات الطرق، وكذلك التكلفة المالية العالية لتطوير الطرق، فضلاً عن وجود العديد من الطرق القديمة التي لا تتحمّل بنيتها التحتية عمل توسعة ومسارات خاصة بها، بالإضافة لتشعّب المدينة وازدحامها ما يُشكّل عائقاً في وصول تلك المسارات لشكل يغطي به كل المدينة. وأضاف: أن وزارة المواصلات القطرية قد سعت إلى تطوير التشريعات المرتبطة بقطاع المواصلات في الدولة من خلال إصدار قوانين وقرارات وزارية، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول في مجال المواصلات والنقل والاتصالات، مضيفاً أنه في قطاع النقل البري سعت وزارة المواصلات والاتصالات إلى مُواكبة النمو السريع الذي تشهده دولة قطر في تعداد السكان والتوسع الاقتصادي الذي يتطلب إدخال المزيد من التطويرات والتحديثات.