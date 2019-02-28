تحويل حالات حوادث الأطفال إلى سدرة للطب

كتب - عبدالمجيد حمدي:

كشف الدكتور محمد العامري استشاري أول ومدير طوارئ الأطفال بمؤسسة حمد الطبيّة عن خطة للربط الإلكتروني بين أقسام طوارئ الأطفال بالمؤسسة وبين مركز سدرة للطب والبحوث، لافتاً إلى أن المشروع في مراحلة النهائية وسيتم تنفيذه خلال أيام قليلة.

وقال الدكتور العامري ل الراية إن الربط الإلكتروني بين الطرفين سيتيح لكلا الطرفين الاطلاع فقط على الملف الصحي للمريض دون إمكانية التدخل للتعديل أو الإضافة وسيوفّر للطبيب المعالج فرصة الاطلاع على تاريخ الحالة من حيث الإجراءات والأدوية التي تمّ وصفها للحالة.

وأشار إلى أنه يتم في الوقت الحالي تحويل كافة حالات الحروق والجروح والكسور إلى طوارئ الأطفال بمركز سدرة حيث كان يتم قبل ذلك تحويلها إلى مستشفى حمد العام، موضحاً أنه سيتم خلال الفترة المقبلة أيضاً تحويل حالات الحوادث الخطيرة للأطفال إلى سدرة بدلاً من مستشفى حمد العام كما هو الحال حالياً.

وأضاف إن أقسام طوارئ الأطفال في مؤسسة حمد تقوم يومياً بتحويل ما يقرب من 60 حالة من الأطفال ما بين إصابات وحروق وكسور إلى سدرة للطب، مشيراً إلى أنه يمكن لجميع الحالات أن تتجه مباشرة إلى سدرة للطب بدون الذهاب إلى أقسام طوارئ الأطفال لإجراء تحويل للحالة إلى سدرة.

وكشف د.العامري عن انخفاض ملحوظ في أعداد المراجعين الأطفال بأقسام الطوارئ خلال شهر فبراير، لافتاً إلى أن العدد الإجمالي في طوارئ السد والريان والمطار والظعاين والشمال وصل إلى ألفي مراجع في حين كان العدد قد وصل فى الأشهر القليلة الماضية إلى 3 آلاف مراجع.

وأوضح أن أقسام طوارئ الأطفال استقبلت خلال العام الماضي أكثر من 600 ألف مراجع، لافتاً إلى أن أعداد المراجعين في ازدياد بحكم الزيادة السكانية والتطوّر العمراني الذي تشهده الدولة، موضحاً ضرورة العمل على نشر الوعي بين الجمهور من خلال الحرص على اتباع طرق الوقاية من الأمراض لأن الوقاية دائماً أفضل من العلاج كما أنه يمكن للأهالي أن يتعاملوا مع حالات مرض الأطفال من خلال مخفضات الحرارة التي لا يخلو منها أي منزل وعدم الذهاب إلى أقسام الطوارئ لأسباب بسيطة يمكن علاجها كارتفاع طفيف في درجات الحرارة أو الإصابة بالسعال أو الزكام.

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وقال الدكتور خالد الأنصاري رئيس قسم طوارئ الأطفال في سدرة للطب إن القسم يستقبل يومياً أكثر من 250 مراجعاً يومياً من بينها الحوادث البسيطة والجروح والحروق البسيطة، مشيراً إلى أن 80% من هذه الحالات تعتبر من الحالات الطارئة بالفعل التي تستحق أن يطلق عليها طارئة ويتم توفير الخدمة لها مجاناً لأنها حالات طارئة من الدرجة الأولى أو الثانية والثالثة.

ولفت إلى أن حالات الطوارئ من الدرجة الرابعة أو الخامسة التي تعتبر من حالات الرعاية الأولية مثل الزكام والكحة وغيرها فإنها تكون مقابل رسوم لأنها لا تعتبر حالات غير طارئة.

وأشار إلى أنه سيتم افتتاح قسم الحوادث والإصابات الخطيرة في سدرة للطب خلال أسابيع قليلة لتستقبل الحالات من هذا النوع والتي يتم تحويلها حالياً إلى مستشفى حمد العام لتضاف إلى الحالات التي يتم تحويلها حالياً وهي الجروح والكسور والحروق.

وأوضح أن أكثر حالات الأطفال التي يتم استقبالها في طوارئ سدرة للطب هي حالات تخصصات الأطفال المختلفة مثل الخدج الذين يعانون من الحرارة وحالات الربو والحروق والجروح البسيطة والأطفال الذين يعانون مشاكل بالكبد أو الجهاز الهضمي أو الذين يعانون من الأورام أو الأمراض المعدية أو جميع تخصصات الجراحة والالتهابات.

من جهته أكد د.خالد اليافعي رئيس قسم المعلومات الطبيّة في سدرة للطب أن تبادل المعلومات الإلكترونية بين مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحيّة وسدرة للطب يعدّ من الأمور الهامة جداً فى سبيل توفير رعاية طبية متقدّمة حيث يكون في إمكانية مقدّمي الخدمة الاطلاع على التاريخ المرضي للحالة وذلك في إطار التكامل لتبادل المعلومات بين جهات الصحة بالدولة.