أمين الجامعة العربية يجتمع مع مندوب قطر

القاهرة-‏قنا: اجتمع سعادة السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس مع سعادة السفير إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. وتم خلال الاجتماع بحث آخر المستجدات على الساحة العربية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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