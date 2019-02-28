أطفال الروهينجا فريسة لتجار المخدرات

داكا - الراية :

قام سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة بزيارة رسمية مع السيدة هنريتا فور المديرة التنفيذية لليونيسف إلى كوكس بازار لمدة يومين، حيث يتواجد نصف مليون طفل من الروهينجا، وهم لاجئون عديمو الجنسية.

ويبقى هؤلاء الأطفال عالقين في منطقة كوكس بازار في جنوب بنجلاديش، في خوف بشكل متزايد على مستقبلهم وفريسة لحالة من الضعف واليأس.

وقال سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي في تصريحات صحفية «يجب أن نتفق الآن وبشكل جماعي على الاستثمار في هذا الجيل من أطفال الروهينجا، حتى يتمكنوا من التنقل بشكل أفضل في حياتهم اليوم وأن يكونوا جزءًا بنّاءً من إعادة بناء النسيج الاجتماعي في ميانمار. عندما يكونوا قادرين على العودة. حيث إنهم اليوم بدون هوية قانونية فهم تحت رحمة المتاجرين وتجار المخدرات.

وأضاف: إن الجهود الإنسانية الضخمة التي قادتها حكومة بنجلاديش بدعم دولي قد أنقذت أرواح عدد لا يحصى من الأطفال. ولكن لا يوجد حل قابل للتطبيق في الأفق لأطفال الروهينجا الذين يعيشون الآن في أكبر مستوطنة للاجئين في العالم. حيث إن الأغلبية الكبرى أجبروا على الفرار للنجاة بحياتهم من ميانمار إلى بنجلاديش في أغسطس 2017. وقالت السيدة هنريتا فور المديرة التنفيذية لليونيسف: إن الالتزام الذي نتعامل به كمجتمع عالمي هائل: حيث إنه لدينا واجب تجاه هؤلاء الأطفال والشباب الذين يعرفهم العالم بعديمي الجنسية، بتوفير التعليم والمهارات التي يحتاجون إليها من أجل توفير حياة كريمة لهم.

ففي ميانمار الأغلبية لا يملكون هوية قانونية أو جنسية، أما في بنجلاديش فيتم الآن العمل على النظام الذي يمكن من تسجيل الأطفال عند الولادة حتى لا يفتقدون الهوية القانونية أو يفتقدون وضعهم كلاجئ. وإلى أن تؤدي الظروف السائدة في ميانمار إلى السماح لمن هم مخولون بالعودة إلى ديارهم، فإن أطفال الروهينجا لا يزالون أقلية من هذه الحالة. يؤدي هذا أن هؤلاء الأطفال لا تسنح لهم الفرصة بتعلم منهج التعليم الرسمي في حين أنهم في حاجة ماسة إلى مهارات قابلة للتسويق.

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وأشارت نتائج مسح تم الانتهاء منه في ديسمبر 2018 أن 180000 من أطفال الروهينجا الذين تتراوح أعمارهم بين 4-14 الآن مسجلون في مراكز للتعليم في كوكس بازار والذي بدوره يظهر مدى الحاجة إلى التعليم. حيث تبين أن أكثر من 90 في المائة لديهم كفاءات في التعلّم في المرحلة التمهيدية للصفين الأول والثاني. وكان 4% فقط في المستويات الدراسية 3-5، و3 في المائة في الصفوف من 6 إلى 8. وبحلول نهاية عام 2018، كانت نسبة 3% فقط من أطفال الروهينجا الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة يحصلون على تعليم أو مهارات مهنية.

وتصل اليونيسف الآن إلى 155000 طفل تتراوح أعمارهم بين 4-14 سنة مع برنامج تعليمي يتضمن تدريجياً في تعلم مهارات عالية الجودة وأكثر تنظيماً. الأولوية لعام 2019 هي الوصول إلى المراهقين الأكبر سناً بالمهارات التأسيسية في محو الأمية والحساب والمهارات المهنية ذات الصلة. كما سيكون هناك تركيز أقوى بكثير على دعم المجتمع المحلي المضيف في كوكس بازار، إحدى أفقر المناطق في بنجلاديش.

وقالت السيدة هنريتا فور “هذا عمل حاسم ولكن الانخفاض في الدعم وضع لا يمكن الدفاع عنه» لا يمكن ترك جيل من أطفال وشباب الروهينجا بدون التعليم والمهارات اللازمة لبناء حياة لأنفسهم. إذا أصبحوا مكتفين ذاتياً فستصبح مجتمعاتهم الذاتية مكتفية ذاتياً وتزدهر. مع الاستثمار المناسب، يمكن للروهينجا أن تكون رصيداً لمجتمعهم وللعالم.

وتقدم منظمة اليونيسف في بنجلاديش نداءً بمبلغ 152 مليون دولار في عام 2019 لتوفير 685،000 لاجئ من الروهينجا والمقيمين في المجتمع المضيف بالدعم النقدي. واعتبارًا من شهر فبراير تم تمويل 29٪ من طلبنا.