السودان: البشير يجري تغييرات في قيادة الجيش

الخرطوم -عادل صديق:

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير قرارات رئاسية بإجراء تغييرات في هيئة القيادة والأركان بالقوات المسلحة السودانية، كما أصدر مرسوما رئاسيا بتعيين الفــــريق أول مراقب جوي ركن عصــام الدين مبــارك حبيب الله وزيراً للــدولة بوزارة الدفاع. وقضت القرارات وفقا لبيان صادر عن مكتب الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني والتي تم بموجبها تشكيل رئاسة الأركان المشتركة بالقوات المسلحة السودانية بموجب القرارات من الفريق أول ركن كمال عبد المعروف الماحي بشير رئيساً للأركان المشتركة، الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر نائباً لرئيس الأركان المشتركة، والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان مفتشاً عاماً للقوات المسلحة. وتولى الفريق طيار ركن صلاح عبد الخالق سعيد رئاسة أركان القوات الجوية، فيما تولى الفريق الركن محمد عثمان الحسين رئاسة أركان القوات البرية، والفريق بحري ركن عبد الله المطري الفرضي رئيساً لأركان القوات البحرية، والفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم رئيساً لهيئة العمليات المشتركة، والفريق الركن مصطفى محمد مصطفى رئيسا لهيئة الاستخبارات العسكرية.

وأكد البيان عن أن القرارات تأتي في إطار الإجراءات والتدابير الإدارية الراتبة التي تتخذها القوات المسلحة في كل عام.

وكان البشير قد أصدر أربعة أوامر طوارئ تتعلق بتفويض سلطات ومنح حصانات، وحظر التجمهر والتجمع والمواكب والإضراب وتعطيل المرافق العامة، وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر، وحظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية. وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد أعلن في ٢٢ فبراير الجاري حالة الطوارئ في السودان، على خلفية احتجاجات شعبية يشهدها السودان منذ ١٩ديسمبر الماضي.