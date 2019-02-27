العراق يعلن استنفار قواته على الحدود السورية

بغداد – وكالات -

أعلن قائد عمليات محافظة نينوى بشمال العراق اللواء نجم الجبوري استنفار كافة القطعات العسكرية والاستخباراتية المنتشرة بين المحافظة والجانب السوري، وذلك للوقوف بوجه أية محاولات تسلل لعناصر من داعش للمحافظة. وقال الجبوري، إن “قيادة عمليات نينوى جاهزة لصد أي هجوم يطال المحافظة أو يقترب من الحدود العراقية السورية”. وكشف عن أن القوات “تمكنت في وقت سابق امس من توقيف 21 داعشيا حاولوا التسلل باتجاه الجزيرة ونواحي جنوب الموصل، كما قُتل ثلاثة مسلحين في اشتباكات مع قوات من حرس الحدود العراقية”.

وأوضح أن “القوات المنتشرة في المنطقة تغير مواقعها لاصطياد عصابات داعش الإرهابية، بهدف الحفاظ على أمن وأمان محافظة نينوى”. ورغم إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عام القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد، فإن مناطق من محافظة نينوى، وخاصة القريبة من الحدود السورية، لا تزال تشهد بين الحين والآخر تسلل لعناصر من التنظيم لتنفيذ عمليات مسلحة ضد القوات العراقية والمدنيين.

وفي هذا الاطار قالت مصادر عراقية ان ثلاثة أشخاص مدنيين قتلوا جراء انفجار عبوة ناسفة عند مرور حافلة صغيرة كانت تقل عمال بناء جنوبي مدينة /‏الفلوجة/‏ غربي العاصمة العراقية /‏بغداد/‏.