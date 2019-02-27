باريس تؤكد دعمها للعراق في مواجهة داعش

باريس - وكالات:

التقى الرئيس العراقي برهم صالح، هنا أمس جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الرئيس العراقي، خلال اللقاء، أن بلاده تسعى لبناء أسس شراكة حقيقية مع بقية دول العالم للنهوض بالواقع الاقتصادي للعراق.. مشيدا في الوقت نفسه بالدور الإيجابي للاتحاد الأوروبي ومساندته للحكومة العراقية.

وقال إن العراق يتطلع للمزيد من التعاون مع فرنسا في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية. من جانبه، جدد وزير الخارجية الفرنسي حرص بلاده على استمرار دعم العراق في المجالات كافة.