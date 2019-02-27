الإمارات ترفض أي دور للبيض في الجنوب

عدن - وكالات:

أكدت مصادر يمنية مطلعة، أن دولاً إقليمية أسهمت بفاعلية في عدم عودة رموز سياسية يمنية جنوبية بارزة، وعلى رأسهم الرئيس اليمني الجنوبي السابق علي سالم البيض. وأوضح الناشط الحقوقي اليمني توفيق الحميدي أن “الإمارات سعت لتغييب أي اسم سياسي يمني له كاريزما وتاريخ من أجل تنفيذ أجندتها السياسية في اليمن”.

وقال: “لقد عمدت الإمارات إلى تبني عدد من الأسماء ذات الفاعلية العسكرية مثل الزبيدي وشلال وابن بريك، وهم من الأسماء التي تجيد استخدام السلاح دون استخدام السياسة، وهذا يحقق الأهداف الإماراتية في إعادة رسم خريطة اليمن”.

وحول سبب تغييب الرئيس اليمني الجنوبي السابق علي سالم البيض، قال الحميدي: “هناك عوامل ذاتية تتمثل في تقدم سن البيض أولا، ثم عدم فاعليته على الأرض، هذا بالإضافة إلى أنه صاحب كاريزما، وهذا لا يخدم أجندة الإمارات، التي تريد أشخاصا تنفيذيين وليس شركاء في اتخاذ القرار”.

وأشار الحميدي إلى أن “البيض، الذي تنقل في عدد من الدول منها النمسا ولبنان قبل أن ينتهي إلى الإمارات، يقيم الآن في دولة الإمارات، وأصبح مثله مثل أبو بكر العطاس المقيم في سلطنة عمان، بعيدي التأثير في المشهد السياسي اليمني”. وأضاف: “البيض تحول اليوم إلى عبء سياسي وليس عاملا مساعدا، حيث تحاول الإمارات خلق توازن بين الضالع وحضرموت من خلال دعم أسماء مثل عيدروس الزبيدي وخالد بحاح، الذي أصبح يخاطب اليمنيين من الإمارات.