عون: لن ننتظر حل الأزمة السورية لإعادة النازحين

بيروت - وكالات:

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أمس أن لبنان لن ينتظر الحل السياسي للأزمة السورية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم. وقال عون، خلال استقباله في بيروت أمس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فريدريكا موجيريني إن لبنان سيواصل العمل لإعادة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في سوريا ولن ينتظر الحل السياسي للأزمة السورية الذي قد يطول.

وجدّد الرئيس عون التأكيد على العودة الآمنة لهؤلاء النازحين، مشيراً إلى حرص لبنان على عدم تعريض السوريين العائدين لأية مخاطر، علماً أن المعلومات التي ترد إلى بيروت تشير إلى أن العائدين يلقون رعاية من السلطات السورية التي وفرت لهم منازل جاهزة وبنية تحتية ومدارس، وهذا ما يمكن للاتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات الدولية التأكد منه.

ولفت إلى وجود مقاربتين متناقضتين لمسألة النزوح السوري، فالاتحاد الأوروبي يتخذ قرارات سياسية، في حين أن قرارات لبنان أسبابها اقتصادية- اجتماعية.

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وجدد الرئيس عون التأكيد على التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية على لبنان بفعل استمرار وجود مليون و500 ألف سوري على أراضيه.

واقترح أن يصار إلى دفع المساعدات الدولية إلى النازحين بعد عودتهإلى أرضهم تشجيعاً لعودتهم، لأن توزيع المساعدات على النازحين في لبنان، إضافة إلى الأعمال التي يقومون بها يدفعهم إلى البقاء حيث هم، ويؤدي إلى تزايد هجرة الشباب اللبناني إلى الخارج.

وأكد الرئيس عون على التعاون القائم بين الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل)، مشيراً إلى التنسيق القائم بين الجانب اللبناني والجانب الدولي في سبيل المحافظة على الاستقرار على الحدود اللبنانية الجنوبية.

من جهتها، أكدت موجيريني استعداد دول الاتحاد الأوروبي الاستمرار في تقديم المساعدات للبنان في المجالات كافة .