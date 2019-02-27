حان وقت محاسبة الإمارات على جرائمها في اليمن

واشنطن - وكالات:

قال موقع لوب لوج الأمريكي إنه على عكس المملكة العربية السعودية، التي تم انتقادها بشدة بسبب اغتيال “جمال خاشقجي”، وضرباتها ضد المدنيين في اليمن، نجا حليف الولايات المتحدة الرئيسي الآخر في الخليج العربي، الإمارات العربية المتحدة، من الانتقادات إلى حد كبير. لكن قد يكون هذا على وشك أن يتغير.

وقال الموقع إن العلاقة بين الولايات المتحدة والإمارات ترتكز على تاريخ من التعاون العسكري والاستخباراتي، يتضمن القتال جنباً إلى جنب في أفغانستان وسوريا، والصراعات الأخرى. وقد وصف وزير الدفاع السابق، “جيمس ماتيس”، الإمارات بـ “إسبرطة الصغيرة”، اعترافاً بقدراتها العسكرية. وقد عمل “ماتيس” كمستشار لجيش الإمارات قبل توليه مهام منصبه في البنتاجون.

وأوضح لوب لوج أن الإمارات إلى جانب تعاونها العسكري والاستخباراتي مع الولايات المتحدة، استثمرت مبالغ كبيرة في تلميع صورتها كدولة خليجية صالحة، أكثر تسامحاً وأكثر حداثة، وأكثر تطلعاً من الحكومات الأخرى في المنطقة. ولقد قامت بعمل ممتاز من وجهة نظرها الخاصة، ولكن صورتها المصنوعة بعناية تخفي مجموعة واسعة من الأنشطة التي تتعارض مع المصالح الأمنية الأمريكية طويلة المدى.

وقال إنه أولاً وقبل كل شيء، يتعارض دور الإمارات كشريك للسعودية في حربها الوحشية في اليمن بشكل مباشر مع مصالح السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. وقد أثار التدخل السعودي الإماراتي معاناة هائلة، وفتح المجال لنمو “القاعدة في شبه الجزيرة العربية”، وشوه صورة الولايات المتحدة، التي دعمت السعودية والإمارات بالأسلحة والتدريب والدعم اللوجستي.

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ونقل الموقع الأمريكي عن تقرير جديد من مركز السياسة الدولية قوله إن حجم مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات بلغ أكثر من 27 مليار دولار على مدى العقد الماضي، بالإضافة إلى تدريب 5 آلاف جندي إماراتي. وكشف الموقع أنه قد تم استخدام جزء كبير من هذا التدريب في الحرب السعودية الإماراتية في اليمن، حيث تعتبر الإمارات القوة البرية الرئيسية، وتعمل مع الميليشيات المحلية التي تمولها، كما تزودها بالأسلحة والتدريب.

وتشير التقارير الأخيرة، التي نشرتها “سي إن إن” ومنظمة العفو الدولية، إلى أن الإمارات “قامت بتهور” بنقل الذخائر الأمريكية والمدرعات والصواريخ المضادة للدبابات والبنادق إلى الميليشيات الموالية لها داخل اليمن. كما وصل جزء من هذه الأسلحة إلى أيدي الجماعات المتطرفة داخل اليمن، وتسرب بعضها إلى الائتلاف الحوثي الذي يقاتل حلفاء الولايات المتحدة هناك، وإلى المقاتلين من تنظيم “القاعدة في شبه الجزيرة العربية”. وتنتهك مشاركة الأسلحة الأمريكية مع مجموعات خاصة القانون الأمريكي. وينبغي على الكونجرس ووزارة الخارجية إجراء تحقيقات فورية في عمليات النقل هذه، وإيقاف بيع الأسلحة إلى الإمارات إذا تبين أنها خرقت القانون فعلاً. وأوضح الموقع الأمريكي أن هناك ادعاءات حول أعمال تعذيب بشعة ارتكبتها الإمارات وحلفاؤها في اليمن، يعود تاريخها إلى عام 2017. وقال إنه يعتقد أن هذه الممارسات لا تزال مستمرة، وفي بعض الحالات ربما كان أفراد القوات الأمريكية حاضرين خلال جلسات التعذيب. وحتى الآن، كان تحقيق البنتاجون في هذه الاتهامات مجرد روتين في أحسن الأحوال.

وكشف الموقع أن الإمارات وظفت أيضاً خبراء استخباراتيين أمريكيين لمساعدتها على تطوير القدرات السيبرانية، الدفاعية والهجومية، الأمر الذي منحها القدرة على مراقبة ليس فقط مواطنيها، ولكن أيضاً الصحفيين والنقاد الآخرين المقيمين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وهذا تصرف غير مقبول من بلد يزعم أنه حليف للولايات المتحدة.

وقال إنه لابد أن تدفع الإمارات ثمن الإجراءات التي تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة وإساءتها لحقوق الإنسان الأساسية. وهناك جهود جارية في مجلسي الكونجرس لإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن، بموجب قرار سلطات الحرب. وكانت نسخة مجلس النواب من القرار قد تم تمريرها قبل أسبوعين، بأغلبية 248 صوتاً مقابل 177 صوتاً، وستظهر نسخة مجلس الشيوخ برعاية “بيرني ساندرز”، و”مايك لي”، و”كريس مورفي” للتصويت قريباً. وقد ينتهي الأمر إلى إنهاء عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى السعودية والإمارات بسبب تصرفاتهما في اليمن، بما في ذلك التوقف التام عن بيع القنابل من النوع الذي تم استخدامه في الحرب حتى الآن. وطالب الموقع الولايات المتحدة بحجب الأسلحة والتدريب والدعم العسكري لدولة الإمارات، إلى أن تدعم وقف إطلاق النار في اليمن، وتتفاوض بحسن نية من أجل التوصل إلى تسوية سلمية لذلك النزاع، وأن تورد تقارير عن الانتهاكات التي ترتكبها قواتها وأولئك الذين قامت بتسليحهم وتمويلهم وتدريبهم. وهذا ليس وقت العمل كالمعتاد في إطار التحالف الأمريكي الإماراتي.

وقال الموقع إن الدبلوماسيين الإماراتيين، وشركات الضغط العاملة لصالح الإمارات يصورون الإمارات كمنارة للحداثة والتسامح والإدماج، في منطقة غالباً ما تفتقر لهذه القيم.