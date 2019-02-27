4 مشاكل رئيسية تعيق سير العمل بالمراكز الصحية

الدوحة - الراية :

أكد عدد من المواطنين أن هناك 4 مشاكل إدارية تعرقل سير العمل بالمراكز الصحية أولها انشغال موظفات الاستقبال بالجوال عن خدمة المراجعين، كذلك طول فترات الانتظار أمام الصيدليات حيث يقضي المرضى وقتا طويلا بانتظار صرف الدواء، هذا بالإضافة إلى أن بعض الأطباء يستقبلون مراجعين بدون مواعيد على حساب باقي المرضى، كما أن الاجتماعات اليومية للكادر الطبي والتمريضي والإداري أثناء الدوام تؤدي إلى توقف العمل وبالتالي تأخر المرضى. ودعا هؤلاء في تصريحات خاصة ل الراية إلى زيادة عدد أقسام الطوارئ بمراكز الرعاية الصحية الأولية وتخصيص عيادات للمراجعين بدون موعد مسبق تجنباً للازدحام الذي يتسببون به جراء دخولهم إلى الطبيب بدون موعد. وشدد هؤلاء على أن خدمات الرعاية الصحية الأولية شهدت تطوراً كبيراً، ولكن وجود مثل هذه المشاكل تعيق سير العمل وتسبب في تأخير حصول المرضى على الخدمات التي يحتاجونها، داعين إلى توفير حلول سريعة لهذه المشاكل قبل أن تتفاقم ويصعب حلها.



عبدالله العمادي: أطباء يستقبلون مراجعين خارج المواعيد

قال عبدالله العمادي إن هناك بعض المشاكل الإدارية التي ينبغي التركيز عليها في المراكز الصحية ومنها على سبيل المثال مسألة تنظيم الدخول إلى الطبيب حيث يقوم بعض الأطباء باستقبال مراجعين بدون مواعيد بين المواعيد المسجلة لمراجعين آخرين وهو ما يتسبب في تأخير الدخول إلى الطبيب وكذلك في الازدحام أمام غرف الأطباء. وطالب بتوفير عيادات خاصة للمراجعين الذين لم يقوموا بتسجيل مواعيد مسبقة حتى لا يتعرض من قام بالاتصال بخدمة تسجيل المواعيد وحصل على موعد مسبق للظلم ومساواته بمن ذهب إلى المركز الصحي بدون موعد مسبق وربما يقوم بالدخول إلى الطبيب قبل من حصل على موعد مسبق.

كما طالب بضرورة العمل على زيادة أقسام الطوارئ بالمراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية والتي سيكون لها دور هام في استيعاب المزيد من المراجعين وتخفيف الضغط عن طوارئ حمد العام وكذلك تخفيف الضغط عن العيادات العامة بالمراكز الصحية حيث سيكون متاحا للمراجعين الذهاب إلى هذه الأقسام في أي وقت على مدار الأسبوع.

وأضاف: إن هناك مشكلة هامة لابد من التركيز عليها أيضا وهي انشغال بعض موظفات الاستقبال بالجوالات وعدم معاملة المراجعين بأسلوب احترافي، داعياً في الوقت نفسه إلى توعية المراجعين بأهمية الانتظار لحين انتهاء الصيدلي من إعداد الوصفة الطبية وتقديمها للمريض وشرحها له بكل دقة وذلك من خلال قيام مسؤولي المراكز الصحية بوضع لافتات أو مطويات توعوية تشرح أهمية هذه الخطوات التي يقوم بها الصيادلة لضمان أمن وسلامة صرف الأدوية.

محمد المري:

وقت طويل بانتظار صرف الوصفات الطبية

أكد محمد سالم المري أن مشاكل المراكز الصحية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية انخفضت بشكل كبير في ظل التطورات والتحسينات التي طرأت على المؤسسة في الفترة الأخيرة ولكن هذا الأمر لا يمنع الرغبة في الوصول إلى الكمال الذي ننشده في مستوى وجودة الرعاية الصحية بهذه المراكز وضرورة العمل على إزالة أسباب ما يشوه الخدمة بشكل عام. ولفت إلى أن من أبرز المشاكل التي لا يشعر بها كل من يذهب إلى المركز الصحي هو مسألة التأخر في صرف الأدوية بالصيدليات مطالبا بضرورة العمل على زيادة أخصائيي الصيدلاني حتى يتم القضاء على هذه الشكوى تماما موضحا أن زيادة الكوادر هو الحل الأمثل لهذه المشكلة.

وتابع: إن مراجعة الوصفات الطبية وإرشاد المراجعين عن كيفية تناول الأدوية أمر في غاية الأهمية ولكنه يستغرق الكثير من الوقت خاصة في أوقات الذروة ما يزيد من طول فترات الانتظار أمام الصيدلية مؤكدا أن هذه المشكلة قديمة وتتجدد باستمرار ومن المنتظر أن تتفاقم في ظل الزيادة السكانية التي تشهدها البلاد ومن ثم زيادة المراجعين وهو ما يجب الاستعداد له بشكل جيد.

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محمد اليافعي:

انتظرت ساعتين للدخول إلى الطبيب

أكد محمد اليافعي أن الكثير من الخدمات في المراكز الصحية قد طرأ عليها التطوير خلال الفترة الماضية ولكن تظل مسألة طول الانتظار للدخول إلى الطبيب هي أكبر المشاكل التي يعاني منها الكثير من المراجعين موضحا أنه شخصيا انتظر أكثر من مرة لمدة تزيد على ساعتين لحين الدخول إلى الطبيب. ولفت إلى أن الغالبية العظمى من المراجعين يفضلون عدم تسجيل مواعيد مسبقة للذهاب إلى المراكز الصحية، وأنه لا أحد يكون مريضا ويستطيع الانتظار لمدة يومين أو ثلاثة وربما أسبوع موضحا أنه من هذا المنطلق يجب العمل على تخصيص عيادات محددة للمراجعين الذين يذهبون للمركز الصحي بدون موعد مسبق تخفيفا عن المرضى. وأضاف أنه من اللافت للنظر أن فترة الانتظار أمام الصيدلية للحصول على الأدوية تزيد بشكل كبير على المدة التي يستغرقها الطبيب في فحص المرضى وهي مشكلة لابد من العمل على حلها بكل السبل للتخفيف عن المراجعين.

وتابع إنه في الفترة السابقة كانت هناك مشاكل ملحوظة في العديد من المراكز الصحية مثل انشغال موظفات الاستقبال بالجوالات والحديث مع بعضهن البعض وعدم التعامل بمهنية واحترافية مع المراجعين ولكن هذه المشكلة بدأت تخف حدتها بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة وهو ما يوضح أن هناك مجهودا يبذل يجب أن يشمل جميع الخدمات حتى نصل إلى المراحل المتطورة التي نأمل في الوصول إليها.



أحد المراجعين: ساعة ونصف مدة اجتماع الإداريين والتمريض

اشتكى أحد المراجعين بأحد المراكز الصحية من طول الانتظار لحين الحصول على رقم من مكتب الاستقبال لإجراء القياسات الحيوية ومن ثم الدخول إلى الطبيب لافتا إلى أنه ذهب خلال الأسبوع الماضي للمركز الصحي التابع له ولكنه فوجئ بإحدى الموظفات تخبره بعقد اجتماع للكادر الإداري وبعض كوادر التمريض مما تسبب في انتظار الكثير من المراجعين لأكثر من ساعة ونصف الساعة لحين انتهاء الاجتماع. وتساءل المراجع: كيف يتم عقد أي اجتماعات خلال الدوام الرسمي للموظفين الذين يتركز عملهم أساسا على استقبال المراجعين وتوجيههم إلى الخدمة المطلوبة موضحا أن هذا الأمر ينم على عشوائية إدارية غير مبررة على الإطلاق وأنه من الأولى أن يتم تنظيم مثل هذه الاجتماعات قبل الدوام في الصباح الباكر أو بعد انتهاء الدوام حفاظا على مواعيد المراجعين وتخفيف العبء عنهم بدلا من هذا السلوك غير المبرر وغير المهني على الإطلاق.



مبارك المنصوري:

طول الانتظار يرهق المراجعين

يقول مبارك المنصوري: بالرغم من الطفرة التي تشهدها المراكز الصحية على مستوى المباني والرعاية الصحية إلا أنه لازالت هناك بعض المشاكل الإدارية التي لابد من العمل على إزالتها حتى تكتمل الصورة المتميزة لهذه المراكز وأهم هذه المشاكل، تأخر صرف الأدوية أمام الصيدليات حيث إن بعض المراجعين قد يمكث عند الطبيب 10 دقائق ولكنه يظل أمام الصيدلية منتظرا للدوام أكثر من نصف ساعة. وتابع إنه لابد من العمل على وضع حل لهذه المشكلة القديمة المتجددة التي يعاني منها كل من يراجع المراكز الصحية حيث تطول فترة الانتظار أو تقل بحسب عدد المراجعين وكثافة المنطقة السكانية التي يقع بها المركز الصحي. ولفت إلى أن التحقق من الأدوية واتخاذ إجراءات السلامة من قبل الصيادلة بالمراكز الصحية أمر لا ينكره أحد ولكن لابد من مراعاة أن المراجعين هم أساسا من المرضى وأن طول الانتظار أمام الصيدلية هو أمر يؤدي إلى إرهاقهم وزيادة المتاعب الجسدية والنفسية لهم خاصة لمن لا يستطيع الجلوس والانتظار لفترات طويلة.